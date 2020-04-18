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18 апреля • обновлено в 05:50
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Россия готовила террористов "ДНР" с 2008 года: в сети всплыли доказательства

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Россия и сторонники ее оккупационных идей готовили сценарий создания террористических "Л/ДНР" на востоке Украины еще в 2008 году.

В качестве доказательства давних преступных планов страны-агрессора офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) опубликовал в Facebook фото статьи в украинской газете за 2008 год.

"Специально для тех, кто до сих пор думает, что виноват Майдан. Нет, это месседж России, который они вам влили в уши. Виновата Россия, а также руководители всех силовых ведомств. Например, с 14 февраля 2008 года, со времени, когда вышла эта публикация в газете "Экспресс", – отметил защитник Украины.

Статья о "ДНР" за 2008 год

Статья о "ДНР" за 2008 год

Facebook Анатолия Шетфана

В частности, в материале 12-летней давности мэр Северодонецка жаловался на угрозы убийством в его адрес из-за того, что он отказал в проведении в городе съезда депутатов юга и востока Украины. Речь шла о собрании сепаратистов, которые уже тогда отстаивали идеи "ДНР".

"Я официально заявил, что нецелесообразно проводить съезд, если на нем будут звучать лозунги и идеологемы сепаратизма или же федеративного устройства Украины. А "Донецкая республика" призывает к полному отделению юга и востока Украины и их отходу к Российской Федерации", – говорил тогда глава города.

Статья о "ДНР" за 2008 год

Статья о "ДНР" за 2008 год

Facebook Анатолия Шетфана

Статья о "ДНР" за 2008 год

Статья о "ДНР" за 2008 год

Facebook Анатолия Шетфана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала, что об оккупации Крыма Россией президент страны-агрессора предупреждал еще в 2000 году. По ее словам, эта информация зафиксирована в архиве МИД Украины, который ей пришлось изучать в процессе подготовки к международным судам с Россией.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Северодонецк
Тег
ДНР
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