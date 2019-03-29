Россия готовила атаку на ведущие украинские СМИ: что известно

Хакерские группировки под руководством российских спецслужб готовили атаку на известные СМИ Украины. Для этого они создали несколько десятков доменов, которые по названию полностью копируют или совпадают с популярными онлайн-изданиями и операторами связи.

Учетные записи, которые использовались для регистрации доменов, ранее применялись для кибератак на госсектор в 2018 году. Об этом сообщили на странице СБУ в Facebook.

"При их помощи был создан ряд командно-контрольных серверов для управления вирусными атаками известной хакерской группы РФ. Задумка кибератаки, вероятно, состояла в создании максимального общественного резонанса и негативного информационного влияния перед выборами президента Украины", ‒ пояснили в Службе безопасности Украины.

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В СБУ отказались обнародовать названия СМИ и компаний, против которых Россия готовила провокацию. По словам представителей спецслужбы, все они были лично проинформированы об атаке.

Как писал OBOZREVATEL, хакеры, имеющие связи с правительством России, под видом сотрудников Государственного департамента США рассылали письма с вирусами в другие американские государственные органы, аналитические центры и предприятия.

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