Россия готова пойти на уступки в переговорах по Донбассу, – Резников

Россия готова "сблизить позиции" с Украиной на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в комментарии "Новостям Донбасса".

"Я более оптимистично смотрю на эти вещи. Да, это сложно, но точно другая тональность, другая риторика. Нет враждебности. Есть демонстрируемое представителями Российской Федерации желание найти возможность все-таки сблизить позиции. А это уже немаловажно", – сказал он.

Резников сообщил, что вопрос ротации представителей РФ на переговорах в ТКГ это "вопрос времени".

"Невозможно научиться говорить "да", если ты шесть лет говорил "нет". Я верю, что с той стороны тоже состоится ротация, замена представителей и это даст возможность договариваться", – заявил он.

По мнению Резникова, компромиссы могут быть по вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц, режима прекращения огня, разминирования, строительства новых КПВВ, открытию пропуска в Донецкой области, который снова закрыт с стороны боевиков.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Резников рассказал, что из бюджета Российской Федерации на содержание временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма в год выделяется в среднем $5 млрд долларов.