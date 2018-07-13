Россия довела: стало известно о новой серьезной проблеме в Крыму

В аннексированном Россией Севастополе оккупанты создают проблемы двум экономическим жилам города – судоремонтному заводу "Южный Севастополь" и "Инкерманскому заводу марочных вин".

Об этом говорится в документальном фильме "Крымская Осень", опубликованном в YouTube. Для российских туристов Севастополь является всего лишь базой отдыха, и они даже не догадываются о том, что в городе есть промышленность. Ремонт судов, как и винодельные работы, идут круглогодично. (Чтобы посмотреть фильм, проскрольте страницу до конца)

Так называемая власть сменилась недавно. При этом, у молодого депутата-технократа Дмитрия Овсянникова отношения с бизнесом не клеятся.

Дмитрий Овсянников кадр из фильма

Сотрудники ООО "Инкерманский завод марочных вин" сообщили о "небольшом перерыве" в работе. При этом, причины никто не знает. Отмечается, что рабочих предприятия лично проблемы с "администрацией" не коснулись. Зато сотрудники судоремонтного завода прочувствовали на себе, что такое конфликт работодателя и городской "власти".

В 2017 году "Южный Севастополь" практически не работал 7 месяцев. С 2014 по февраль 2018 года он перечислил в бюджет более 290 млн рублей (около 122 млн гривен). Также были выплачены зарплаты и вложены деньги в ремонт госимущества.

Простой судоремонтного завода был связан с чиновничьей волокитой. Имущество перерегистрировалось после захвата Россией Крыма 7 месяцев. В результате завод стоял, сам не зарабатывал и налоги не платил, а только накапливал долги.

Людям отключали воду и свет, отказывали предоставлять буксиры, запрещали эксплуатировать арендуемое имущество, за которое они платили. И все равно в этих условиях были отремонтированы 50 судов. Сотрудники жалуются, что оккупанты просто не дают работать.

Судоремонтный завод "Южный Севастополь" кадр из фильма

Камнем преткновения с Овсянниковым стало имущество. Департамент земельных отношений отказался продлевать аренду оборудования. Так, в 2014 году при аннексии началась арендная война. Оккупационная администрация подавала иски о неуплате платежей или утрате имущества, среди которого был бюст Ленина и береговой туалет.

Собственникам заводам предложили передать оборудование и сотрудников бюджетному предприятию "Морпорт", которое никогда не занималось производством.

На винодельне также не договорились с оккупантами. "Инкерманский завод марочных вин" давно не может выкупить арендуемое имущество и землю. Потому что по закону РФ предприятие должно иметь все в собственности.

Производство вина в Севастополе кадр из фильма

Руководство пыталось договориться, но Департамент имущественных отношений выставляет иски, саботируя работу. По словам сотрудников завода, если им и дальше будут препятствовать в работе, они не смогут ухаживать за виноградниками. Если они погибнут, то восстановить будет очень сложно. Но российских чиновников это не интересует.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крымский предприниматель рассказал о надвигающейся катастрофе с водой на полуострове.