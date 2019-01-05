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''Россия будет страдать'': озвучен прогноз по деоккупации Крыма 

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Керченский кризис не разрешится в 2019 году. Проблема в том, что этот вопрос слишком сильно привязан к аннексированному Крыму.

Такое мнение в эфире ObozTV выразила эксперт-международник Ирина Верещук. Она подчеркнула, что не относится к экспертам-оптимистам, которые заявляют, что в этом году Крым вернется Украине, а в Севастополе пройдет парад ВСУ.

"Хотя санкции будут введены. Наверное, они будут действенными. Наверное, Россия будет страдать экономически, дипломатически, политически... Но тем не менее, в 2019 году Крым не вернется", – считает Верещук.

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По её словам, на сегодняшний день Россия слишком сильно завязана на полуостров, чтобы отдать его так просто. Кроме того, Крым крайне милитаризирован. Кремль считает его своим военным форпостом, стягивая туда огромное количество военной техники. Не стоит забывать и о том, что именно с военными целями был построен и Крымский мост.

''Россия будет страдать'': озвучен прогноз по деоккупации Крыма 

Как сообщал OBOZREVATEL, после инцидента 25 ноября, когда корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, шесть моряков получили ранения.

27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. В итоге 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.

28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС, захваченных на выходе из Керченского пролива. Всем морякам грозит шесть лет лишения свободы.

19 декабря секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров. В Министерстве иностранных дел России нервно отреагировали на эти слова, расценив их как "безответственную провокацию".

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Темы
Санкции против РоссииРоссийско-украинский конфликтОбострение в Азовском мореАннексия КрымаПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Ирина Верещук
Место
Украина
Теги
УкраинаРоссияКерченский проливКрымский мостКрымвойнаКонфликт Черное мореАзовское море
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Весь вопрос...не когда...а КАК??????????????????????? Слово когда...мало кого интересует))))идите хоть завтра Вопрос в том ...будете ли запрашивать разрешение на вход в терводы России и возьмёте ли лоцмана)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Вам идиотам никто никогда не чинил препятствия...когда вы там идёте как люди а не как животные))))))))))))))))))
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
читая таких экспердов,поневоле посещает мысль-какая бацила массово поразила мозги свидомитов, всерьез размышляющих о захвате Крыма и параде в Севастополе?
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Кстати...а когда вы соберёте катера и найдёте на них дурачков в плен???прошел месяц уже после громогеройного обещания пастора))))))))))))))))))))))))))))))))
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