Россия бросила наемников на Донбассе из-за коронавируса: дезертиры рванули из "Л/ДНР"

Командование российских оккупационных войск под предлогом противодействия пандемии коронавируса внезапно отменило ротацию на Донбассе и оставило наемников в ОРДЛО, что вызвало волну дезертирства.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Оккупанты планируют перенос сроков очередной ротации личного состава передовых подразделений. В связи с этим в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК увеличилось количество российских наемников, которые самовольно оставляют места несения службы, в т.ч. с оружие", – сказано в сообщении.

РФ бросила наемников на Донбассе из-за коронавируса donbass.ua

Для поиска дезертиров задействовали оперативно-поисковые группы с привлечением представителей силовых структур т.н. “республик”.

Чтобы информация не попала в СМИ, указанные мероприятия проводятся под видом плановых тренировок по поиску военнослужащих по сигналу “Кольцо” и по противодействию терроризму.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за информации о 12 случаях коронавируса в террористической "ДНР" Украина жестко ограничит въезд на мирную территорию с временно оккупированных Крыма и Донбасса.

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