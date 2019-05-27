Россия — брат, но Киев дороже? В "ДНР" попросились обратно в Украину

Мэр оккупированной Горловки Иван Приходько заявил, что поддерживает идею вхождения "ДНР" в состав Украины на правах автономии.

Об этом он заявил в интервью одному из изданий, контролируемых террористами. По его словам, для того, чтобы "реализовать курс на Россию, Донбассу нужно, для начала, войти в состав Украины".

"Мы понимаем, что прежней, довоенной Украины уже никогда не будет. У нее уже нет Крыма, у нее уже нет Донбасса. Поэтому ни о какой смене курса "ДНР" речи быть не может. Граждане Российской Федерации — это наши братья. Они 5 лет нам помогают, помогают нам выжить. Поверьте на слово, 99% жителей "ДНР" вам скажут: никакой смены курса быть не может! Россия — наша цель", – утверждает он.

Иван Приходько

При этом Приходько заверил, что его стремления якобы "не противоречат Минским соглашениям".

"Нам нужно выстраивать мирные соседские отношения с Украиной", – неожиданно заявил представитель оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, группировки "ДНР" и "ЛНР" якобы предварительно согласны вернуться в состав Украины на условиях автономии. Такое сенсационное заявление ранее сделал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, который также является кумом президента России Владимира Путина.

После этого в террористических "Л/ДНР" начали массово писать обращения к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить "республикам" автономию в составе Украины.

В то же время международники предостерегают – за такими предложениями скрывается желание России контролировать принятие стратегических решений Украиной по НАТО и ЕС.

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