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Россия — брат, но Киев дороже? В "ДНР" попросились обратно в Украину

7.1тЧитать материал на украинском

Мэр оккупированной Горловки Иван Приходько заявил, что поддерживает идею вхождения "ДНР" в состав Украины на правах автономии.

Об этом он заявил в интервью одному из изданий, контролируемых террористами. По его словам, для того, чтобы "реализовать курс на Россию, Донбассу нужно, для начала, войти в состав Украины".

"Мы понимаем, что прежней, довоенной Украины уже никогда не будет. У нее уже нет Крыма, у нее уже нет Донбасса. Поэтому ни о какой смене курса "ДНР" речи быть не может. Граждане Российской Федерации — это наши братья. Они 5 лет нам помогают, помогают нам выжить. Поверьте на слово, 99% жителей "ДНР" вам скажут: никакой смены курса быть не может! Россия — наша цель", – утверждает он.

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Иван Приходько

Иван Приходько

При этом Приходько заверил, что его стремления якобы "не противоречат Минским соглашениям".

"Нам нужно выстраивать мирные соседские отношения с Украиной", – неожиданно заявил представитель оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, группировки "ДНР" и "ЛНР" якобы предварительно согласны вернуться в состав Украины на условиях автономии. Такое сенсационное заявление ранее сделал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, который также является кумом президента России Владимира Путина.

После этого в террористических "Л/ДНР" начали массово писать обращения к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить "республикам" автономию в составе Украины.

В то же время международники предостерегают – за такими предложениями скрывается желание России контролировать принятие стратегических решений Украиной по НАТО и ЕС.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
В жопу они войдут, а не в состав Украины. Войдут в жопу - по самую ГОРЛОвку. Дважды был в ПМР - порэпаные дороги, старики продающие свой секонд-хенд вдоль пешеходных дорог. "стражи порядка" в мышиной форме совдеповского покроя, автоматы с газировкой и грязными стаканами - жопа жопой. Вот чем станет Луганда и
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
В Минске договорились; !)Немедленно прекратить огонь....(как стреляли наемники так и стреляют) 2)обеспечить контроль со стороны ОБСЕ (обполчленцы всеми способами препятствуют) 3)Принять закон об особом статусе (Украина приняла) 4)Обеспечить контроль ОБСЕ над границей (и не думали) 5)Немедленно освободить заложников (и не думали)6) Вывести незаконные вооруженные формирования,военную технику,боевиков и наемников (и не думают) Про "автономию" речи не было! Смерть российско-фашистским оккупантам и их приспешникам! Слава Украине!
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Федоров Федор
Федоров Федор
Бгггг,а что значит,что они попросились обратно?Он же четко говорит "поддерживает идею вхождения "ДНР" в состав Украины на правах автономии.".....Так об этом всегда и шла речь.И в Минских соглашениях это написано.А раз Киев их не выполняет,то получается что не желает возвращения Донбасса в состав Украины на деле.А только на словах спекулирует этим.
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Федоров Федор, и где там об автономии?
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