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Россия боится: эксперт пояснил ''щедрость'' оккупантов в Керченском проливе

1.9тЧитать материал на украинском

В декабре Россия решила дважды провести акции пропуска кораблей через Керченский пролив в связи с тем, что боится санкций против своих портов и судов.

Такое мнение высказал эксперт по вопросам Крыма и глава наблюдательного совета фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко в комментарии "Апострофу". Он напомнил, что такие действия были проведены РФ перед пресс-конференцией береговой охраны 6-7 и 13-14 декабря перед собранием Совета ЕС.

''Это доказывает, что Москва боится санкций против своих портов и судов. Если их введут, они будут эффективными, поэтому россияне пытаются вести свою игру, чтобы этих ограничений не было. Посмотрим, чем это все закончится'', — сказал он.

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Клименко отметил, что за первую половину ноября в Мариуполь и Бердянск прибыли 30 судов, тогда как за первую половину декабря лишь 13.

Керченский мост

Керченский мост

bbc.com

Как сообщал OBOZREVATEL, после инцидента 25 ноября, когда корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, шесть моряков получили ранения.

Накануне же выяснилось, что Россия направила ракетный фрегат с вертолетом на борту в сторону Азовского моря. Фрегат был замечен на расстоянии 1,5 морской мили от берега в районе Феодосии во временно оккупированном Крыму.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Тема
Обострение в Азовском море
Место
Россия
Тег
Керченский пролив
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Эксперт о вопросам Крыма это как?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Захаров Дмитрий, это как Волкер по вопросам Украины, ни кто и не щвпнть ни как
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Не позорились бы такими статьями. Да я, да мы... Получили разрешение проходите, нет - ожидайте.
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