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Россия активно наращивает и стягивает военную технику на Донбассе

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Российский военный контингент на оккупированном Донбассе активно стягивает к линии разграничения военную технику.

Об этом сообщили в украинском представительстве Совместного центра по контролю и координации, передает пресс-центр штаба Объединенных Сил.

Так, 17 июля недалеко от Алчевска Луганской области беспилотник Специальной миссии ОБСЕ зафиксировал перемещения дивизиона артиллерии россиян (САУ 2С1 "Гвоздика", калибром 122 мм), батареи буксируемых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" (калибр 100 мм), и дивизиона буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка" (122 мм), что нарушает Минские соглашения.

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"За пределами выделенных мест хранения вооружения зафиксировано перемещение: дивизиона самоходных гаубиц "Гвоздика"; дивизиона буксируемых гаубиц Д-30; батареи противотанковых пушек "Рапира" и минометов "Сани" в количестве, соответствующем артиллерийской части", - сказано в сообщении.

На полигоне недалеко от н.п. Мирное было зафиксировано сосредоточение танкового батальона с танками Т-64 и Т-72.

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Кроме того, 18 июля недалеко от н.п. Круглик и Успенка БПЛА Миссии ОБСЕ зафиксировал 60 танков, дивизион самоходных гаубиц 2С1, дивизион буксируемой артиллерии и батарею зенитных ракетных комплексов 9K35 "Стрела-10".

"Таким образом, в течение всего двух суток террористические формирования Российской Федерации на указанных направлениях сосредоточили силы и средства, эквивалентные по меньшей мере двум танковым полкам, пяти артиллерийских дивизионов, а также средства противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что расценивают действия РФ как провокацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее один из бывших террористов "ДНР" рассказал, что 85-90% техники им поставляет Россия.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
войнаООС
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van Dijk Max
van Dijk Max
скора будут перемохи , укры следите за новостями от валонтероф-пилорззоф , скока нада яблочного сока и памперсофф , и все ет срочна в реанимацию одесщины , куефа и днепропетрофска
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