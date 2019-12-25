Россия 40 лет назад ворвалась в Афганистан: как Москва перешла черту

Ровно 40 лет назад, 25 декабря 1979 года, Москва, которая на тот момент была столицей СССР, ввела свои войска на территорию Афганистана. В итоге они застряли там больше чем на девять лет и устроили самую длительную войну в истории России XX века.

Издание "Медуза" опубликовало статью, в которой разобралось в причинах кровопролитной войны и в том, какие последствия она принесла СССР и нынешней России.

Почему началось вторжение в Афганистан?

Географическое положение Афганистана предопределило его стратегическую значимость еще для царской России: после завоевания региона, получившего название Средней Азии (сегодня там располагаются Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан), только он стал отделять российские владения от британской Индии. Во второй половине XIX века он чуть не стал причиной открытого конфликта между Российской и Британской империями. Англичане опасались, что русские присоединят Афганистан и выйдут к их границе.

В итоге стороны договорились, что Афганистан останется независимым буферным государством. Этот статус не оспаривал и СССР, который с первых лет существования оказывал Афганистану экономическую помощь, даже несмотря на то, что там сохранялась монархия.

Советское влияние в стране постепенно росло, особенно после распада британской колониальной империи и ухода из региона англичан. В частности, афганское правительство не могло открыто запретить антимонархическую и марксистскую Народно-демократическую партию, а ее влияние распространилось на население и армию. В итоге в апреле 1978 года члены НДП совершили государственный переворот.

Война в Афганистане Sputnik

СССР воспользовался переворотом?

В Москве очень хорошо представляли возможные последствия ввода войск – затяжную повстанческую войну и крайне негативную международную реакцию. В ЦК КПСС считали, что у власти в Афганистане и так дружественный режим, который сам должен справиться с внутренними проблемами. Кроме того, в Москве были недовольны главой НДП Хафизуллой Амином, который не только приказал казнить прежнего главу партии Тараки, но и, по данным, не подтвержденным до сих пор, мог сотрудничать с ЦРУ.

Почему же СССР все-таки вторгся в Афганистан?

Судя по всему, ключевую роль в решении о начале военной операции сыграла международная обстановка и ухудшение отношений с США и их союзниками. Американский конгресс отклонил проект договора об ограничении стратегических вооружений, а в конце 1979 года НАТО приняло решение разместить в Западной Германии ракеты "Першинг", способные достичь территории СССР.

В руководстве СССР посчитали, что в такой ситуации установление полного контроля над Афганистаном было бы возвращением баланса между сторонами. Решение Политбюро о вводе войск было принято в тот же день, что и о размещении "Першингов".

Но руководство СССР опасалось не только влияния США. В феврале 1979 года в Иране, граничащем с Афганистаном на западе, победила Исламская революция, и первые мятежи против НДП активно поддерживали иранские религиозные деятели. В СССР считали, что радикальная политика Хафизуллы Амина увеличивает популярность исламистов, поэтому необходимо как можно скорее остановить его.

Сторонников силового решения в руководстве СССР было трое – председатель КГБ Юрий Андропов, министр обороны Дмитрий Устинов и министр иностранных дел Андрей Громыко. Категорически против выступал председатель Совета министров Алексей Косыгин – он единственный из 12 членов Политбюро ЦК КПСС, кто не подписал решение о вводе войск, что стало одной из причин его скорой отставки.

Война в Афганистане ТАСС

Решающее слово принадлежало Леониду Брежневу. Впоследствии некоторые его помощники говорили, что здоровье генсека к тому времени настолько ухудшилось, что, возможно, он не вполне отдавал себе отчет в своих действиях.

Но в Москве, похоже, недооценили того обстоятельства, что к концу 1979 года в Афганистане шла, по сути, полноценная гражданская война – вооруженные столкновения происходили в 18 из 26 провинций. Это предопределило то, что советская армия заведомо вовлекалась в долговременный конфликт.

27 декабря 1979 года советский спецназ взял штурмом резиденцию Амина в Кабуле. Глава государства в ходе штурма был убит. По официальной советской версии, режим Амина был свергнут "здоровым, патриотическим большинством НДП, Революционного совета и вооруженных сил Демократической Республики Афганистан", путем вооруженного восстания, а он сам расстрелян по решению революционного суда. Нахождение в это время советских войск в Кабуле было объявлено чистым совпадением. Новым главой государства стал более умеренный Бабрак Кармаль, который при Амине бежал в СССР, опасаясь репрессий.

Почему СССР вывел войска и проиграл ли он?

Можно сказать, что СССР проиграл войну, уже когда она затянулась больше чем на несколько недель. Если считать, что стратегической целью было установить стабильный просоветский режим, то он проиграл и с этой точки зрения, поскольку почти сразу после вывода советских войск в Афганистане с новой силой разгорелась гражданская война, которая закончилась свержением этого режима.

СССР пытался инициировать мирное урегулирование еще в начале 1980-х годов, но долгое время был согласен только на фактическую капитуляцию боевиков лишь с частичными гарантиями безопасности для них. Ситуация стала меняться только при Михаиле Горбачеве. К началу перестройки в СССР Афганская война окончательно превратилась в фактор не только внешней, но и внутренней политики. Росло общественное недовольство затяжным конфликтом. Одним из культурных символов времени стал так называемый груз-200 –цинковый гроб с телом военнослужащего, погибшего в Афганистане.

Горбачев, сделавший ставку на нормализацию отношений с миром, полагал, что вывод войск из Афганистана будет с одобрением воспринят как внутри СССР, так и за его пределами. В целом так и получилось – благодаря выводу войск удалось договориться с США об ограничении гонки вооружений, которую Горбачев считал одним из ключевых факторов ослабления советской экономики. Началась нормализация отношений с Китаем.

В то же время именно при Горбачеве советские войска, желая обеспечить официальным властям как можно большие преимущества на время после своего ухода, предприняли несколько мощных наступлений против моджахедов.

Сколько всего людей погибли за время войны?

Точное число жертв среди афганцев неизвестно по сей день. Называются цифры от 560 тысяч до 2 миллионов человек. СССР довольно активно применял ковровые бомбардировки, одна из которых в апреле 1983 года разрушила около половины построек города Герата и унесла жизни 3 тысяч человек. Еще сложнее установить цифру убитых моджахедов, – по данным пакистанской разведки, их было около 90 тысяч человек. Около 6 миллионов афганцев бежали из страны. Официальные потери советских войск оцениваются в 15 тысяч человек, в качестве альтернативы называется цифра в 26 тысяч.

Война в Афганистане ТАСС

Правда ли, что СССР распался из-за Афганистана?

Внутренние процессы, которые предопределили распад СССР, были серьезно усилены Афганской войной. Некоторые ученые, в частности, считают, что неспособность советской армии одержать победу над моджахедами заставила Горбачева отказаться от ведения активных боевых действий против сепаратистских движений внутри СССР. И наоборот, вывод войск убедил людей в том, что они смогут эффективно противостоять Москве.

Многие из ветеранов Афганистана, разочаровавшиеся в руководстве страны, сами стали активно участвовать в движениях за независимость своих регионов. Самый известный пример – первый лидер чеченцев и генерал советской армии Джохар Дудаев.

Признала ли Россия свою ответственность за войну?

В феврале 2015 года президент РФ Владимир Путин отметил, что, хотя "ошибок было очень много", причиной ввода войск в Афганистан стали якобы "реальные угрозы". А в ноябре 2018 года фракция КПРФ предложила пересмотреть политическую оценку Афганской войны. Думский комитет по обороне поддержал это предложение. Его члены считают, в частности, что "условия введения советских войск в Афганистан были такими же, как условия введения российской армии на территорию Сирии".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что это "не вопрос повестки дня", и оставил инициативу депутатов "без комментария".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Юрий Бутусов назвал Афганскую войну позором и напомнил, что в ней погибли тысячи украинских парней. По его словам, она показала, что у СССР огромная армия, но она не умеет воевать без больших потерь.

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