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5 января • обновлено в 09:53
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Россия 150 раз обстреляла Украину в 2014 году: резонансное расследование по Донбассу

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За лето 2014 года российские войска как минимум 149 раз обстреляли украинскую территорию. В 137 случаях огонь велся именно из РФ.

Об этом свидетельствуют данные в отчете международной расследовательской группы Bellingcat "Необъявленная война Путина. Российские артиллерийские удары по территории Украины летом 2014 года" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что массовые обстрелы украинских позиций из территории России начались после того, как украинские военные в июне 2014 года начали наступление с целью восстановить контроль над городами, которые захватили террористы.

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Россия 150 раз обстреляла Украину в 2014 году

Россия 150 раз обстреляла Украину в 2014 году

Народная правда

Всего обстрел велся по 408 объектах, 127 из которых находятся за пределами трехкилометровой пограничной зоны.

Расследование провели в приграничной зоне на территории Украины шириной 22 км (на такое расстояние ударяет 122-мм гаубица 2А18) в Донецкой и Луганской областях. В России расследователи изучали всю территорию Ростовской области от границы вдоль той местности, которую изучали в Украине.

С помощью специальной методологии было определено 305 объектов на территории России или Украины, вблизи границы, которые потенциально могли использоваться как огневые позиции. Также было зафиксировано 518 полей с воронками от обстрелов.

Расследователи обнаружили не только следы нападений, но и подтверждения в сети. "Всю ночь долбили по Украине", – такой пост разместил в соцсети Вконтакте российский солдат. Он показал фото гаубиц "Мста-Б".

Гаубицы "Мста-Б

Гаубицы "Мста-Б

Википедия

По данным Bellingcat, применялись также реактивные системы залпового огня, в том числе "Град". Следы РСЗО были найдены на 88 позициях.

"Российские Вооруженные силы начали артиллерийские обстрелы с территории РФ не позднее начала июля 2014 года. Частота и масштабы этих обстрелов только усиливались до подписания Минских соглашений в сентябре 2014 года", – говорится в отчете.

По мнению расследователей, зафиксированные обстрелы можно считать актами агрессии и открытых военных действий России против Украины. При этом в отчете подчеркнули, что обнародованные данные – минимум, который удалось найти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что боевые потери украинской армии на Донбассе за прошедший 2019 год составили минимум 111 человек.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Так это, давным давно известно. Знаменитое видео из Гуково. Видео обстрела ствольной артиллерией. И везде весёлые комменты со смехуYOчками .Русня это не люди. Биошлак ,мусор, дрянь .
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Есть только один авторитетный источник информации в том регионе - ОБСЕ. Остальное - это мечты и фантазии, где из доказательств только пост в соцсети
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Дудко Олег
Дудко Олег
После того,как Россия нанесла ядерный удар по Луганскому аэропорту, я ничему не удивляюсь. И весь мир промолчал, подонки.
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4
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Дудко Олег, подонок - это ты
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