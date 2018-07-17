Российского наемника убили свои при попытке сдаться ВСУ

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российский наемник попытался сдаться украинским войскам, но его застрелили свои.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, инцидент произошел в ночь на 17 июля на Мариупольском направлении.

Боевик российских оккупационных войск из состава 9-го ОШПМП пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украине территорию.

"Известно, что у российского наемника были проблемы финансового характера со своими сослуживцами. Однако, добраться к нашим войскам он так и не смог. Разъяренные "кредиторы" выстрелом в спину цинично убили своего бывшего "сослуживца", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью военнослужащих одного из подразделений морской пехоты из состава Объединенных сил тело было доставлено в морг одной из больниц Мариуполя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 17 июля под Горловкой был ликвидирован российский снайпер.