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Российского наемника убили свои при попытке сдаться ВСУ

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В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российский наемник попытался сдаться украинским войскам, но его застрелили свои.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, инцидент произошел в ночь на 17 июля на Мариупольском направлении.

Боевик российских оккупационных войск из состава 9-го ОШПМП пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украине территорию.

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"Известно, что у российского наемника были проблемы финансового характера со своими сослуживцами. Однако, добраться к нашим войскам он так и не смог. Разъяренные "кредиторы" выстрелом в спину цинично убили своего бывшего "сослуживца", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью военнослужащих одного из подразделений морской пехоты из состава Объединенных сил тело было доставлено в морг одной из больниц Мариуполя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 17 июля под Горловкой был ликвидирован российский снайпер.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Казларыл карзларылу “брат”
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
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Aleksandr
Aleksandr
Хозяин Хохлов, ну долбит проклятая лишняя хромосома ватку в голове, все мысли путает.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Можно и так. Минус один.
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