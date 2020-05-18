Российский военный засветил на видео колонны техники РФ во время оккупации Крыма: его личность установили

Украинские волонтеры смогли установить личные данные оккупанта из 108-го десантно-штурмового полка, который принимал участие в захвате Крыма.

Им оказался Чумак Олег Игоревич, родившийся 6 мая 1994 года в Станице Выселки, Виселковского района, Краснодарского края РФ, сообщает Inform Napalm (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Российский оккупант проходил срочную службу в 108-м десантно-штурмовом полку, в/ч 42091, пункт постоянной дислокации – Новороссийск. Этот полк входит в состав 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.

Оккупант Крыма Олег Чумак Inform Napalm

Также волонтеры выяснили, что 8 марта 2014 года на своей странице в соцсети Чумак опубликовал видео колонны техники и назвал его "Трасса Краснодар – Новороссийск, колонна войск РФ в Крым".

В колонне была замечена такая ​​техника: РСЗО 2Б26, машины управления огнем артиллерии, БТР-82А, РЭБ Р-330Ж "Житель", РЭБ "Леер-2" на базе бронеавтомобиля "Тигр-М". Примечательно, что 13 марта 2014 года именно "Леер-2" на базе "Тигр-М" зафиксировали на Керченской переправе.

На номерах зафиксированной техники была нарисована цифра 21, что означает Южный военный округ РФ, Северный Кавказ. А на РСЗО 2Б26 имелся знак гвардии, следовательно, гвардейская бригада.

Напомним, что в начале марта 2014 года в Крым через Краснодар заехала колонна 18-й ОМСБр, в которой были БТР-82А. Пунктом назначения колонны было село Воинка Красноперекопского района Крыма. Вероятно, на видео, опубликованном в профиле Чумака, именно эта колонна.

Название подразделения, в котором служил фигурант расследования, удалось определить по повязке, которую видно на фото – 108 гв. ДШП.

Оккупант Крыма Олег Чумак Inform Napalm

Что касается номера воинской части, полного имени фигуранта и имени командира в/ч, то вся эта информация есть в благодарственном письме для оккупанта.

Благодарность оккупанту Крыма Чумаку Inform Napalm

Кроме того, Чумак опубликовал 21 марта 2014 года фото на берегу моря с оружием. Подпись к фото: "Крым". Позже он удалил свой комментарий, но удалось сохранить скрин.

Оккупант Крыма Олег Чумак Inform Napalm

А 8 мая 2014 года он опубликовал несколько фото медали за оккупацию Крыма в разных ракурсах.

Медаль Чумака за оккупацию Крыма Inform Napalm

Медаль Чумака за оккупацию Крыма Inform Napalm

Медаль Чумака за оккупацию Крыма Inform Napalm

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтеры Inform Napalm узнали, что в операции по захвату Крыма в 2014 году принимал учатие экипаж российского малого ракетного корабля "Штиль" – тогда он был вовлечен в блокирование кораблей ВМСУ в бухте Донузлав.