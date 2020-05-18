Российский военный засветил на видео колонны техники РФ во время оккупации Крыма: его личность установили
Украинские волонтеры смогли установить личные данные оккупанта из 108-го десантно-штурмового полка, который принимал участие в захвате Крыма.
Им оказался Чумак Олег Игоревич, родившийся 6 мая 1994 года в Станице Выселки, Виселковского района, Краснодарского края РФ, сообщает Inform Napalm (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Российский оккупант проходил срочную службу в 108-м десантно-штурмовом полку, в/ч 42091, пункт постоянной дислокации – Новороссийск. Этот полк входит в состав 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.
Также волонтеры выяснили, что 8 марта 2014 года на своей странице в соцсети Чумак опубликовал видео колонны техники и назвал его "Трасса Краснодар – Новороссийск, колонна войск РФ в Крым".
В колонне была замечена такая техника: РСЗО 2Б26, машины управления огнем артиллерии, БТР-82А, РЭБ Р-330Ж "Житель", РЭБ "Леер-2" на базе бронеавтомобиля "Тигр-М". Примечательно, что 13 марта 2014 года именно "Леер-2" на базе "Тигр-М" зафиксировали на Керченской переправе.
На номерах зафиксированной техники была нарисована цифра 21, что означает Южный военный округ РФ, Северный Кавказ. А на РСЗО 2Б26 имелся знак гвардии, следовательно, гвардейская бригада.
Напомним, что в начале марта 2014 года в Крым через Краснодар заехала колонна 18-й ОМСБр, в которой были БТР-82А. Пунктом назначения колонны было село Воинка Красноперекопского района Крыма. Вероятно, на видео, опубликованном в профиле Чумака, именно эта колонна.
Название подразделения, в котором служил фигурант расследования, удалось определить по повязке, которую видно на фото – 108 гв. ДШП.
Что касается номера воинской части, полного имени фигуранта и имени командира в/ч, то вся эта информация есть в благодарственном письме для оккупанта.
Кроме того, Чумак опубликовал 21 марта 2014 года фото на берегу моря с оружием. Подпись к фото: "Крым". Позже он удалил свой комментарий, но удалось сохранить скрин.
А 8 мая 2014 года он опубликовал несколько фото медали за оккупацию Крыма в разных ракурсах.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтеры Inform Napalm узнали, что в операции по захвату Крыма в 2014 году принимал учатие экипаж российского малого ракетного корабля "Штиль" – тогда он был вовлечен в блокирование кораблей ВМСУ в бухте Донузлав.