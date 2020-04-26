Российский след? К Зеленскому обратились из-за преследования командующего ВМС

Представители общественного объединения "Морская экспертная платформа" раскритиковали намерения властей вручить уведомление о подозрении в совершении госизмены командующему ВМС Игорю Воронченко.

В частности за то, что он отдал команду на проход украинских военных кораблей через Керченский пролив. Прекратить эту "политическую расправу" над адмиралом, а также его военным и политическим руководством они призвали президента Владимира Зеленского.

"Организация прохода военных кораблей Украины из Черного в Азовское море осуществлялась без нарушений положений международного права и национального законодательства Украины. Намерения обвинить прежнее политическое и военное руководство Украины в нанесении ущерба национальным интересам Украины или материального ущерба за их государственное решение... следует оценивать исключительно как политические преследования", – говорится в заявлении общественного объединения.

Отмечается, что обвинение адмирала Воронченко в государственной измене на основании событий, которые произошли в ноябре 2018 года, в частности захват российскими силовиками кораблей ВМС Украины в водах Черного моря после их неудачной попытки пройти Керченский пролив, "может выдвигать только власть, которая ставит под сомнение законное право Украины на свободный проход собственными морскими акваториями".

"В мире есть только одна страна, которая официально об этом заявляет – это Российская Федерация. Дело против адмирала Воронченко является не только частью лично политически мотивированной мести сегодняшних власть имущих своим предшественникам. Она ставит под вопрос законность сопротивления агрессору вообще и разрушает правовую позицию Украины в международных арбитражах против РФ", – заявляют активисты.

Кроме этого, они подчеркнули, мол, при таких условиях совершенно очевидно, чьи интересы обслуживают те, кто реализует сценарий политического преследования украинского адмирала.

Захваченные в ноябре 2018 года в Керченском проливе корабли ВМСУ Зеркало недели

"Тем, кто стоит за кулисами этого сфабрикованного дела, на самом деле может быть все равно, как оно закончится. Ведь даже подготовка к объявлению подозрения уже нанесла огромный ущерб ВМС Украины. Обезглавливание морского войска Украины и его деморализация может свидетельствовать о подготовке благоприятных обстоятельств для агрессии России с моря. Возможно, это именно сценарий "Одесса Наша" и разблокирования Северо-Крымского канала и рассматриваются в Кремле как такие, которые помогут спасти рейтинг Путина", – добавили в заявлении "Морской экспертной платформы".

В связи с этим активисты призвали все политические силы, которые стоят на проукраинских государственных позициях, а также общественные организации, выступающие за демократические ценности и верховенство права, и всех неравнодушных граждан объединиться "с целью предотвратить угрозу возвращения в Украину практики политических преследований и настоящей государственной измены в пользу российского агрессора".

"Мы призываем президента Украины Владимира Зеленского не делать непоправимых ошибок, которые уже имели место в новейшей украинской истории, приводили к международной политической изоляции тех президентов, которые их допускали и отвергали страну на десятилетия назад в своем развитии как европейского, демократического государства", – отметили в открытом обращении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко предупреждал, что Россия усилила свое военное присутствие в Черноморском регионе и уже тогда там складывалась опасная ситуация.