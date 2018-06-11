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"Российский" Крым: Times объяснилась за скандальную карту

1.4тЧитать новость на украинском

Британское издание The Times принесло официальные извинения за публикацию карты стадионов ЧМ-2018 по футболу, на которой оккупированный Крым обозначен как часть России.

"Подавляющее большинство стран (включая Великобританию) не признают аннексию Россией в 2014 году украинского Крыма и осудили ее как противоречащую международному праву. Приносим извинения за ошибку", – сказано в заявлении, передает посольство Украины в Великобритании в Twitter.

В свою очередь, украинские дипломаты заявили, что высоко ценят ответ газеты.

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"Каждый может совершить ошибку. Что важно – признать ее и правильно исправить. Мы очень ценим!" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинское радио попало в скандал с картой оккупированного Крыма.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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