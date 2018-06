"Российский" Крым: Times объяснилась за скандальную карту

Британское издание The Times принесло официальные извинения за публикацию карты стадионов ЧМ-2018 по футболу, на которой оккупированный Крым обозначен как часть России.

"Подавляющее большинство стран (включая Великобританию) не признают аннексию Россией в 2014 году украинского Крыма и осудили ее как противоречащую международному праву. Приносим извинения за ошибку", – сказано в заявлении, передает посольство Украины в Великобритании в Twitter.

В свою очередь, украинские дипломаты заявили, что высоко ценят ответ газеты.

"Каждый может совершить ошибку. Что важно – признать ее и правильно исправить. Мы очень ценим!" – сказано в сообщении.

.@thetimes Everyone can make a mistake. What is crucial - to acknowledge them and correct timely. We do appreciate! #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/BiMvryRmFg