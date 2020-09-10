Генерал РФ Якубов собирался к ВСУ под Шумы. Что известно о беспрецедентной "инспекции"

На срочном заседании Трехсторонней контактной группы украинская сторона согласилась на "совместную инспекцию" позиций наших военных возле населенного пункта Шумы в Донецкой области. Однако за несколько часов до начала инспекцию отменили.

В составе группы должен был быть российский генерал-майор Руслан Якубов. О том, как "Якубов" появился на оккупированном Донбассе и кто он такой – читайте в материале OBOZREVATEL.

Позор вслед за шоком

Участника беспрецедентной "инспекции" позиций 503-го батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины под Шумами после заседания ТКГ, которое состоялось 9 сентября, назвали в "представительстве ДНР в СЦКК".

Поселок Шумы в Донецкой области. Google Maps

На одном из "официальных" ресурсов оккупантов появилось сообщение о том, что "10 сентября в 14:00 после проведения противоминных мероприятий Руководитель Представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, генерал-майор Руслан Якубов перейдет на подконтрольную ВФУ территорию, где при участии СММ ОБСЕ будет проведена совместная инспекция сторон СЦКК в действующем составе, по итогам которой будет составлен соответствующий акт".

Заявление на ресурсе оккупантов об участии Руслана Якубова в "инспекции" возле населенного пункта Шумы

Сама ситуация с "совместной инспекцией" позиций наших военных беспрецедентная и несет серьезные риски.

Потому что:

Украина согласилась на инспекцию после заявления ОБСЕ об отсутствии нарушений с нашей стороны;

мы легализуем оккупационные войска ;

признаем представителей оккупационных администраций субъектом переговоров и снимаем вину с России.

О том, что украинские морпехи даже в кошмарном сне не могут представить, как это пустить врага на свои позиции, не стоит и говорить. А если "представитель ДНР" на самом деле еще и российский генерал?

Как ГРУ призвало "родину защищать"

"Глава представительства ДНР" Руслан Халилович Якубов большую часть своей жизни был известен, как Рустам Халилович Вахитов.

В свое время он окончил Челябинское высшее танковое училище, а затем Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ и долгие годы служил в российской армии.

Рустам Вахитов превратился в Руслана Якубова уже перед поездкой на Донбасс

После отставки в 2008 году он жил в Воронеже и занимался бизнесом (такую информацию озвучили в 2017 году источники агентства УКРИНФОРМ).

А дальше он попал в поле зрения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, более известного под своим прежним наименованием ГРУ. Это орган внешней разведки российского Министерства обороны и центральный орган разведки ВС РФ.

ГРУ подбирало кандидатов на "заброску" на территорию Украины, где Россия развязала войну. Кандидатов опытных – отставных военных, которые будут беспрекословно выполнять приказы. Вахитов идеально подходил.

Однако под своим именем его отправлять было нельзя и он получил новые документы. Так татарин Рустам Вахитов "обрусел" и превратился в Руслана Якубова (агентурное имя "Якуб").

За несколько лет до отправки на оккупированный Донбасс у отставного военного даже была своя страница в "Одноклассниках", на которой он неблагоразумно засветил свое фото.

Рустам/Руслан Вахитов – Руслан Якубов. Фото УКРИНФОРМ

Из 1-го армейского корпуса в "представительство ДНР в СЦКК"

Когда именно "Якуба" забросили на Донбасс – точно неизвестно, однако в 2015 году он уже стал заместителем начальника штаба 1-го армейского корпуса, а затем главой штаба оперативного командования "ДНР".

1-й армейский корпус был создан еще в 2014 году. На самом деле никаких самостоятельных сил "ДНР" не существует. Тот же 1АК – это классическое российское подразделение, сформированное согласно штату и уставу Вооруженных сил РФ. Находится в подчинении и под контролем командования Южного военного округа ВС РФ.

Зимой 2016 года Якубов в "должности" начштаба засветился на встрече с представителем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом. Тогда российский военный в районе Зайцево открыто заявил, что "все это наша земля, поэтому оставлять ее мы не собираемся".

Руслан Якубов (Халилов) на оккупированной части Донбасса расширяет круг контактов в ОБСЕ

С этого времени "Якуб" стал "героем" российских СМИ. А затем и возглавил "представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации" и в переговорном процессе "от имени боевиков".

Именно на этой "должности" у него появилась возможность расширить контакты с зарубежными миссиями и жестко гнуть линию России.

В 2017 году Якубов (Вахитов) появился на "Миротворце". Скриншот с myrotvorets.center

Чем обернется "миссия" российского военного, который собрался инспектировать позиции наших морпехов под Шумами – пока неизвестно. Однако то, что для Украины это будет иметь колоссальные последствия – сомневаться уже не приходится.

Инспекцию временно отменили

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников в Офисе президента, запланированная на 10 сентября "совместная инспекция" временно отменяется.

"Инспекции сегодня не будет. Она не переносится, а пока временно отменяется", – сообщил источник.

По его словам, сейчас Украина пожинает плоды подписанных ранее Минских договоренностей.

"Представители террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" находились в составе СЦКК еще с 2014 года. Их участие в переговорах определено еще Минскими договоренностями, а сейчас они находятся в ТКГ, хотя и не имеют юридической силы.

Украина не проводит диалога с террористами, поэтому президент Украины напрямую говорит с президентом РФ. И потому за столом переговоров может быть только Россия, которая и является агрессором.

Но с этим "достоянием" предыдущей власти что-то надо делать. Сейчас Офис президента ищет грамотные юридические решения, чтобы закончить эту войну и сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины. Хотя предыдущая власть сделала все, чтобы дорога к миру была сверхсложной", – утверждает источник.