Российский генерал Якубов собрался к ВСУ под Шумы: что известно о задаче ГРУ и беспрецедентной "инспекции"

10 сентября по решению ТКГ должна состояться "совместная инспекция" позиций украинских военных под Шумами
В ней будет участвовать глава "представительства ДНР в СЦКК" Руслан Якубов
Оказалось, что это российский военный, которого ГРУ после начала агрессии РФ забросило на Донбасс
Инспектировать позиции украинских морпехов собрался российский генерал Руслан Якубов (Вахитов).
На срочном заседании Трехсторонней контактной группы украинская сторона согласилась на "совместную инспекцию" позиций наших военных возле населенного пункта Шумы в Донецкой области. После этого выяснилось, что в составе группы будет и генерал-майор Руслан Якубов.
Подробнее о том, как "Якубов" появился на оккупированном Донбассе и кто он такой – в материале OBOZREVATEL.
Участника беспрецедентной "инспекции" позиций 503-го батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины под Шумами после заседания ТКГ, которое состоялось 9 сентября, назвали в "представительстве ДНР в СЦКК".
Поселок Шумы в Донецкой области. Google Maps
На одном из "официальных" ресурсов оккупантов появилось сообщение о том, что "10 сентября в 14:00 после проведения противоминных мероприятий Руководитель Представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, генерал-майор Руслан Якубов перейдет на подконтрольную ВФУ территорию, где при участии СММ ОБСЕ будет проведена совместная инспекция сторон СЦКК в действующем составе, по итогам которой будет составлен соответствующий акт".
Заявление на ресурсе оккупантов об участии Руслана Якубова в "инспекции" возле населенного пункта Шумы
Сама ситуация с "совместной инспекцией" позиций наших военных беспрецедентная и несет серьезные риски.
Потому что:
Украина согласилась на инспекцию после заявления ОБСЕ об отсутствии нарушений с нашей стороны;
мы легализуем оккупационные войска;
признаем представителей оккупационных администраций субъектом переговоров и снимаем вину с России.
О том, что украинские морпехи даже в кошмарном сне не могут представить, как это пустить врага на свои позиции, не стоит и говорить. А если "представитель ДНР" на самом деле еще и российский генерал?
"Глава представительства ДНР" Руслан Халилович Якубов большую часть своей жизни был известен, как Рустам Халилович Вахитов.
В свое время он окончил Челябинское высшее танковое училище, а затем Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ и долгие годы служил в российской армии.
Рустам Вахитов превратился в Руслана Якубова уже перед поездкой на Донбасс
После отставки в 2008 году он жил в Воронеже и занимался бизнесом (такую информацию озвучили в 2017 году источники агентства УКРИНФОРМ).
А дальше он попал в поле зрения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, более известного под своим прежним наименованием ГРУ. Это орган внешней разведки российского Министерства обороны и центральный орган разведки ВС РФ.
ГРУ подбирало кандидатов на "заброску" на территорию Украины, где Россия развязала войну. Кандидатов опытных – отставных военных, которые будут беспрекословно выполнять приказы. Вахитов идеально подходил.
Однако под своим именем его отправлять было нельзя и он получил новые документы. Так татарин Рустам Вахитов "обрусел" и превратился в Руслана Якубова (агентурное имя "Якуб").
За несколько лет до отправки на оккупированный Донбасс у отставного военного даже была своя страница в "Одноклассниках", на которой он неблагоразумно засветил свое фото.
Рустам/Руслан Вахитов – Руслан Якубов. Фото УКРИНФОРМ
Когда именно "Якуба" забросили на Донбасс – точно неизвестно, однако в 2015 году он уже стал заместителем начальника штаба 1-го армейского корпуса, а затем главой штаба оперативного командования "ДНР".
1-й армейский корпус был создан еще в 2014 году. На самом деле никаких самостоятельных сил "ДНР" не существует. Тот же 1АК – это классическое российское подразделение, сформированное согласно штату и уставу Вооруженных сил РФ. Находится в подчинении и под контролем командования Южного военного округа ВС РФ.
Зимой 2016 года Якубов в "должности" начштаба засветился на встрече с представителем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом. Тогда российский военный в районе Зайцево открыто заявил, что "все это наша земля, поэтому оставлять ее мы не собираемся".
Руслан Якубов (Халилов) на оккупированной части Донбасса расширяет круг контактов в ОБСЕ
С этого времени "Якуб" стал "героем" российских СМИ. А затем и возглавил "представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации" и в переговорном процессе "от имени боевиков".
Именно на этой "должности" у него появилась возможность расширить контакты с зарубежными миссиями и жестко гнуть линию России.
В 2017 году Якубов (Вахитов) появился на "Миротворце". Скриншот с myrotvorets.center
Чем обернется "миссия" российского военного, который 10 сентября собрался инспектировать позиции наших морпехов под Шумами – пока неизвестно. Однако то, что для Украины это будет иметь колоссальные последствия – сомневаться уже не приходится.
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