Российский генерал оказался ключевым фигурантом дела о сбитом Boeing 777

Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России, генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела об авиакатастрофе Boeing 777 рейса МН17, сбитого на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщают расследовательские проекты The Insider и Bellingcat. В частности, Бурлакой может быть "Владимир Иванович", который фигурирует в прослушках.

Имя "Владимира Ивановича" появилось в материалах Объединенной следственной группы (JIT), которая ведет официальное международное расследование катастрофы, в ноябре 2019 года.

Андрей Бурлака

Именно "Владимиру Ивановичу" 16 июля 2014 года, накануне катастрофы Boeing777, звонил самопровозглашенный "премьер-министр" "ДНР" Александр Бородай. В другом разговоре "Владимира Ивановича" сепаратисты называют "большим начальником", "прилетевшим из Москвы". Бородай, в частности, спрашивает собеседника, могут ли "вертолеты работать в районе Марьинки", и просит "включить ключ" (устройство-скремблер на телефоне спецсвязи).

Террористы в разговорах с "Владимиром Ивановичем" также упоминают фамилию Владислава Суркова. В то время Сурков был помощником президента Владимира Путина и курировал украинское направление российской политики.

На записях, опубликованных JIT, слышно, что когда террористы разговаривают между собой о "Владимире Ивановиче", они также упоминают имена министра обороны Сергея Шойгу и командующего Южным военным округом Андрея Сердюкова.

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