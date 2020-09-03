С первых дней протестов в Беларуси ОМОН регулярно задерживал российских журналистов, которые находились в толпе протестующих. Разумеется, их довольно быстро отпускали. Например, как это было с Семёном Пеговым, объездившим в прошлом военкором от LifeNews оккупированный Крым и Донбасс, а сейчас возглавляющий Telegram-канал WarGonzo, распространяющий массу фейков и манипуляций под патронатом ГРУ МО РФ. Или с офицером ГРУ, работающим под прикрытием журналиста “Комсомольской правды” Дмитрием Стешиным.

Однако на этой неделе во вторник, в ходе протестов были задержаны журналисты “Комсомольской правды” Мария Элешевич, Святослав Зоркий и Никита Недаверков, которых не только до сих пор не отпустили, но вчера ночью перевезли в изолятор на Окрестина. А всё это потому, что журналистов обвиняют в координировании действиями толпы протестующих и создании провокационных моментов “на камеру”.

Фактически, журналисты, работающие на российскую “Комсомольскую правду”, выполняли, можно сказать, двойную работу, как профессиональные обязанности, так и халтурку от ГРУ.

И если честно, ровным счётом не удивлен этому явлению. Профессия журналист в России уже давно прекратила существовать в своём истинном виде, а представляет собой гипертрофированный гомункулус из системного придатка той или иной силовой структуры. Последний журналист, которого можно было назвать таковым в России, умер, а точнее был убит 7 октября 2006 года. Это была Анна Политковская. Вместе с ней была убита и российская журналистика… В принципе, так же само как 27 февраля 2015 года, вместе с Борисом Немцовым на Большом Москворецком мосту была убита российская оппозиция.

Именно с середины 2000-х в России начал не просто формироваться пулл провластных СМИ, в этот период стали формироваться целые подразделения действующих и будущих журналистов, находящихся под патронатом той или иной силовой структуры, от ГРУ МО РФ, ФСБ, СВР РФ и вплоть до МВД.

Фактически каждый российский журналист, в зависимости от степени своей важности имеет тот или иной уровень аффилиации силовым блоком. А потому, когда в 2014 году в Украину резко повалили табуны российских “независимых” журналистов, ищущих прибежища в свободном крае, от диктаторского режима Путина, я был просто в тихом ужасе. Украина впустила на свою территорию, по сути, десятки, сотни потенциальных информационных диверсантов. И это в то время когда у нас и своих врагов целостности и независимости в информационном секторе хоть отбавляй…

Но, вернёмся к российским журналистам специального назначения.

Фактически, возникший на этой неделе казус с журналистами “комсомолки” это ещё одно доказательство того, кто управляет контролируемым хаосом в Беларуси и вокруг неё. Ведь в то время как такие персонажи как Дмитрий Стешин, Семён Пегов, Мария Элешевич, Святослав Зоркий, Никита Недаверков и многие другие, курируют процесс изнутри, такие как Александр Коц, ещё один журналист “КП” с погонами офицера ГРУ, влияет удаленно. В частности, он является автором фейка про слитую “спецоперацию СБУ” по “вагнеровцам” в Беларуси.

Но, напомню, что не одной Беларусью едины. Российские журналисты создавали фейковые сюжеты о событиях во многих странах мира. Их не просто неоднократно ловили на распространении лжи, которую они вещают в режиме 24/7, даже те, которые себя называют “независимыми” и “либеральными”, но и на контактах уровня разведслужб.

Например, главный редактор Федерального еженедельника “Российские вести”, а по совместительству сопредседатель Евразийского народного фронта (ЕНФ), “Антибандеровского движения”, а так же куратор польского “националиста и русофоба” Томаша Мацейчука, Дмитрий Ермолаев, является кадровым офицером СВР РФ.

Именно из-под пера этого тандема вышла поначалу выдуманная, а ныне (после получения финансирования) реальная неонацистская организация “Misanthropic Division”, часто упоминаемая в российской пропаганде в контексте нарратива о “процветающем” в Украине фашизме.

Забавно, но Дмитрия Ермолаева некоторое время назад с потрохами сдали его же коллеги в результате межведомственного конфликта, когда в открытый доступ через мэрию Москвы были вброшены сотни адресов квартир кадровых сотрудников СВР. В их числе оказалась и квартира “непредвзятого” и “самого честного” главного редактора Федерального еженедельника “Российские вести” Дмитрия Ермолаева, проживающего в многоэтажке СВР по улице Академика Анохина.

Продолжать можно до бесконечности и глубоко копнув того или иного деятеля российского эпистолярного жанра, выявляется тот или иной уровень контактов и сопричастности.

К сожалению, мировому сообществу, привыкшему доверять журналистам, которые для западного менталитета это подобие “акул пера” и “цепных псов демократии”, сложно осознать то, что российский журналист это в первую очередь диверсант, во вторую пропагандист, в третью… а в третью те, кем понадобятся своему руководству (например, координаторы протестов как в Беларуси), но только те кем, кем должны являться по профессиональной принадлежности.

Хотя, с учетом того, что их реальная профессиональная деятельность имеет четкие звания и структурную принадлежность, то выполняют они именно те функции, что и должны. Смирно!