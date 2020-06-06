Российские войска ударили по ВСУ из запрещенного оружия: есть раненые

Кирилл Лютый Расследования 19:01, 6.06.2020 Обновлено: 19:08, 6.06.2020

В субботу, 6 июня, на войне на Донбассе двое бойцов ВСУ получили ранения после обстрелов российско-оккупационных войск.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив в том числе и минометы калибра 120 мм, которые должны быть отведенными от линии разграничения. Также они применили пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие.

Бои прошли в районе населенных пунктов Марьинка, Богдановка, Орехово и Опытное.

"Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. Потери противника уточняются", – сказано в сообщении.

Иллюстрация. Война на Донбассе
Соцсети

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Херсонской и Николаевской областях военные и правоохранители усилили охрану объектов критической инфраструктуры из-за возможного вторжения со стороны РФ.

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