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6 июня • обновлено в 19:15
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Российские войска ударили по ВСУ из запрещенного оружия: есть раненые

1.1т
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В субботу, 6 июня, на войне на Донбассе двое бойцов ВСУ получили ранения после обстрелов российско-оккупационных войск.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив в том числе и минометы калибра 120 мм, которые должны быть отведенными от линии разграничения. Также они применили пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие.

Бои прошли в районе населенных пунктов Марьинка, Богдановка, Орехово и Опытное.

"Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. Потери противника уточняются", – сказано в сообщении.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Соцсети

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Расследования

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