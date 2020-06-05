Российские войска ударили по ВСУ из гранатометов: есть раненый
Один украинский военнослужащий получил ранение на войне на Донбассе в пятницу, 5 июня.
Как сообщил пресс-центр штаба ООС, за текущие сутки вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Оккупанты обстреляли позиции защитников Украины в районе населенных пунктов Павлополь, Опытное, Широкино, Старогнатовка и Новоалександровка. Террористы применили гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность. На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался", – отмечается в сводке.
Как писал OBOZREVATEL, из России на территорию временно оккупированного Донбасса прибыли российские инструктора.