Российские войска ударили по ВСУ из гранатометов: есть раненый

Кирилл Лютый Расследования 18:38, 5.06.2020 Обновлено: 19:44, 5.06.2020

Один украинский военнослужащий получил ранение на войне на Донбассе в пятницу, 5 июня.

Как сообщил пресс-центр штаба ООС, за текущие сутки вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты обстреляли позиции защитников Украины в районе населенных пунктов Павлополь, Опытное, Широкино, Старогнатовка и Новоалександровка. Террористы применили гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность. На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался", – отмечается в сводке.

Война на Донбассе. Иллюстрация
Пресс-служба Минобороны Украины

Как писал OBOZREVATEL, из России на территорию временно оккупированного Донбасса прибыли российские инструктора.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

Вооруженные формирования России ударили по ВСУ ракетами

В Ривне школьник изнасиловал 12-летнюю девочку и разослал видео

Киеву не разрешили открыть кафе и рестораны: карантин продолжился

Убийство Кирилла Тлявова: глава МВД эмоционально ответил с трибуны Рады

Арест скандальной соратницы Януковича Богатыревой отменили