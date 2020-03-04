Российские войска убили воина ВСУ на Донбассе, много раненых

Один украинский воин погиб, еще пятеро получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 3 марта.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

четыре раза неподалеку Широкино – из минометов калибра 82 мм враг выпустил 25 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Зайцевого – из подствольного гранатомета;

рядом с Лебединским – из миномета калибра 82 мм, а также противник совершил обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел наших позиций, а именно:

вблизи Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине собираются призвать в армию выпускников военных кафедр вузов. Причем под ружье собираются поставить мужчин до 43 лет. Правда, обещают, что в зону боевых действий таких "новобранцев" не отправят.

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