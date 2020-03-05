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5 марта • обновлено в 08:36
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Российские войска развязали кровавый бой на Донбассе: у ВСУ потери

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Четверо воинов ВСУ были ранены 4 марта в результате боевых действий на Донбассе. Всего вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Российские войска развязали кровавый бой на Донбассе: у ВСУ потери

Так стреляли:

  • рядом с Крымским – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды неподалеку Орехово – из минометов калибра 120 мм, а также три выстрела враг совершил со станкового противотанкового гранатомета;

  • вблизи Мироновского – с 82-мм миномета (четыре мины);

  • в районе населенного пункта Шумы – со станкового противотанкового гранатомета;

  • рядом с Травневим – из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Кроме этого, за прошедшие сутки противник дважды совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших нет. Огонь украинские защитники не открывали", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети появились фото ликвидированного террориста "ДНР" Евгения Малаева "Танка" из Волгограда (Российская Федерация).

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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