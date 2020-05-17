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18 мая • обновлено в 01:39
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Российские войска подло ударили по защитникам Украины под Донецком: есть раненый

4.1т
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Российско-оккупационные войска под Донецком ранили украинского военнослужащего.

Как сообщил штаб ООС в 9 вечера в воскресенье, 17 мая, террористы устроили обстрел в районе населенного пункта Пески, применив гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"В результате обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение. Воин доставлен в лечебное учреждение, где ему оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное", – сказано в сводке.

Подразделения Объединенных сил дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Отметим, 17 мая, несколько часов назад, оккупанты ранили еще одного украинского военного.

Карта ООС, 17 мая

Карта ООС, 17 мая

Минобороны

Как писал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе 16 мая, но нарвались на мощный отпор и поплатились за такие действия.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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