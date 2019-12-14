Российские войска подло ударили по ВСУ на Донбассе и нарвались на отсечение

Вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня в пятницу, 13 декабря, на Донбассе. В результате боевую травму получил один военнослужащий Объединенных сил.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС в Facebook, добавив, что Россия вновь не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" в Париже.

В частности, противник обстрелял позиции наших подразделений с запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, зафиксирован и вражеский огонь с вооружения БМП. Однако ВСУ дали достойный отпор оккупантам.

Иллюстрация. Война на Донбассе Replyua.net

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:

у Марьинки – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки – из стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя и Березовой – со станковых противотанковых гранатометов;

у Каменки – с РПГ и пулеметов крупного калибра.

В то же время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов:

дважды неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия;

у Новолуганского – с СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Мироновского – из минометов калибра 82 мм;

неподалеку Луганского – из вооружения БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что с начала этих суток, 14 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не было.

Карта ситуации на Востоке за 13 декабря 2019 года mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате ни один украинский воин не пострадал.

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