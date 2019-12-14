Российские войска подло ударили по ВСУ на Донбассе и нарвались на отсечение

Вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня в пятницу, 13 декабря, на Донбассе. В результате боевую травму получил один военнослужащий Объединенных сил.
Об этом сообщили в пресс-службе ООС в Facebook, добавив, что Россия вновь не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" в Париже.
В частности, противник обстрелял позиции наших подразделений с запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, зафиксирован и вражеский огонь с вооружения БМП. Однако ВСУ дали достойный отпор оккупантам.
Иллюстрация. Война на Донбассе
Replyua.net
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:
у Марьинки – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, стрелкового оружия;
вблизи Красногоровки – из стрелкового оружия;
неподалеку Павлополя и Березовой – со станковых противотанковых гранатометов;
у Каменки – с РПГ и пулеметов крупного калибра.
В то же время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов:
дважды неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия;
у Новолуганского – с СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Мироновского – из минометов калибра 82 мм;
неподалеку Луганского – из вооружения БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Отмечается, что с начала этих суток, 14 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не было.
Карта ситуации на Востоке за 13 декабря 2019 года
mediarnbo.org
Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате ни один украинский воин не пострадал.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.