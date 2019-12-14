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14 декабря • обновлено в 08:48
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Российские войска подло ударили по ВСУ на Донбассе и нарвались на отсечение

3.5т
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Вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня в пятницу, 13 декабря, на Донбассе. В результате боевую травму получил один военнослужащий Объединенных сил.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС в Facebook, добавив, что Россия вновь не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" в Париже.

В частности, противник обстрелял позиции наших подразделений с запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, зафиксирован и вражеский огонь с вооружения БМП. Однако ВСУ дали достойный отпор оккупантам.

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Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Replyua.net

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:

  • у Марьинки – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, стрелкового оружия;

  • вблизи Красногоровки – из стрелкового оружия;

  • неподалеку Павлополя и Березовой – со станковых противотанковых гранатометов;

  • у Каменки – с РПГ и пулеметов крупного калибра.

В то же время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов:

  • дважды неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия;

  • у Новолуганского – с СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Мироновского – из минометов калибра 82 мм;

  • неподалеку Луганского – из вооружения БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что с начала этих суток, 14 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не было.

Карта ситуации на Востоке за 13 декабря 2019 года

Карта ситуации на Востоке за 13 декабря 2019 года

mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате ни один украинский воин не пострадал.

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Автор
Марта Рок
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Силы специальных операций ВС Украины
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Д*билы с обоза, а какой "достойный ответ" дали военысвета? Тема не раскрыта.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Бухгалтер Борис, Да им это не важно. Главное чтобы был МОЩНЫЙ заголовок))))
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
"Подло ударили"... Оккупационные войска ВСУ бьют благородно? Точка-У и фосфорные бомбы - это такое благородство.... Пид.ры мокрожопые. Как только им немножко мошонку прищемят, начинают вопить: "Аааа... Это нарушение Минских соглашений. Так нельзя." Тьфу, бля, чмошники. Если уж ты мужик, то будь им до конца, а не скули как щенок побитый....
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3
0
hunt andres
hunt andres
На что нарвались?))) Новый перл от оьоза)
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4
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