Российские войска обстреляли ВСУ под Авдеевкой и Водяным, – Минобороны

С начала суток 27 июня российско-оккупационные войска дважды обстреляли позиции защитников Украины на Донбассе.

Об этом сообщил спикер Минобороны, полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга. Он подчеркнул, что потерь среди ВСУ не было.

"В районе Водяного ночью оккупанты применили автоматические станковые гранатометы. Кроме того, вооруженные формирования РФ в очередной раз сознательно нарушили Минские соглашения. Враг совершил 17 выстрелов из артиллерийских систем калибра 122 мм по нашим позициям вблизи Авдеевки, выпустил 8 мин 120-го калибра, вел огонь из гранатометов и стрелкового вооружения", – рассказал он.

Украинские военные подавили активность оккупантов огневыми средствами, их потери уточняются.

Карта ООС за 27 июня. Источник - Министерство обороны Украины

Как писал OBOZREVATEL, накануне защитники Украины уничтожили одного и ранили двух оккупантов после того, как они применили запрещенное оружие.