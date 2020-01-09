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9 января • обновлено в 08:41
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Российские войска на Донбассе подло ударили по ВСУ: есть раненые

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За минувшие сутки российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Под обстрелом врага были ранены трое военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

ООС на Донбассе

ООС на Донбассе

politeka.net

В частности, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг открывал огонь по защитникам Лебединского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Четыре обстрела по позициям Объединенных сил зафиксировано и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный – со ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов;

  • неподалеку Новоалександровки – из стрелкового оружия;

  • возле Новолуганского – из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

При этом с начала этой эпохи, 9 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 января вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе и ранили двух украинских воинов.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины
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филя филя
филя филя
одни подло ударили другие благородно ранились. обос не жёлтая газетенка а коричневая уже. цвета гамна практически))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Ну ,слава богу,я уж грешным делом подумал всю Российскую армию перебили..
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