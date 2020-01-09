Российские войска на Донбассе подло ударили по ВСУ: есть раненые

За минувшие сутки российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Под обстрелом врага были ранены трое военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

ООС на Донбассе politeka.net

В частности, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг открывал огонь по защитникам Лебединского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Четыре обстрела по позициям Объединенных сил зафиксировано и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный – со ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов;

неподалеку Новоалександровки – из стрелкового оружия;

возле Новолуганского – из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

При этом с начала этой эпохи, 9 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 января вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе и ранили двух украинских воинов.

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