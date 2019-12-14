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14 декабря • обновлено в 16:26
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Российские военные зверски казнили человека: имена

8.2т
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Стали известны имена еще нескольких наемников "ЧВК Вагнера", которую называют частной армией президента России Владимира Путина, которые с особой жестокостью убили гражданского в Сирии.

В частности, они причастны к казни дезертировавшего из сирийской армии Мохаммеда Тахи Исмаила Аль-Абдуллы в провинции Хомс в 2017 году. Об этом сообщает "Фонтанка".

По информации расследователей, одним из них оказался 34-летний житель Пскова Владимир Б., который пытался перебить сирийцу шейные позвонки саперной лопатой, а позже облил бензином подвешенное тело убитого.

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Наемник "ЧВК Вагнера" Владимир Б. (на переднем плане)

Наемник "ЧВК Вагнера" Владимир Б. (на переднем плане)

fontanka.ru

Отмечается, что в 2012-2014 годах он служил по контракту в спецназе, потом отправился в командировку в Дагестан, после чего стал ветераном боевых действий.

Помимо этого, в одно время с ним в той же бригаде служил и Дмитрий Уткин, которого считают создателем "ЧВК Вагнера".

Наемники "Апостол", Вова, "Памир", Стас, "Чичи"

Наемники "Апостол", Вова, "Памир", Стас, "Чичи"

fontanka.ru

Издание утверждает, что Владимир Б. стал наемником этой организации в 2015 году, получив позывной "Сайга". Его данные нашли в списке пассажиров, которые регистрировались на рейс Ростов – Дамаск в январе 2017-го.

Хотя в разговоре с журналистами он заявил, что никогда не был в Сирии и не застал Уткина во второй бригаде спецназа.

Они казнили сирийца в пустыне

Они казнили сирийца в пустыне

fontanka.ru

Известен также еще один наемник – 28-летний Джахонгир М. с позывным "Памир", уроженец Таджикистана, получивший гражданство РФ. Отмечается, что он минимум трижды отправлялся в Сирию для командировок в 2017-2018 годах. Однако связаться с ним изданию не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, наемники из российской "ЧВК Вагнера" в одном из своих пабликов признались, что участвовали в оккупации Донбасса, а сразу оттуда поехали на войну в Сирии.

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Автор
Дина Баронова
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
о.б.с.,не более того.
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0
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Нашли "источник" - Фонтанка.сру... Говнище и фейко-дерьмометы похлеще Уха Мацы и Дождя. Обоз, народ не смешите! Хотя, судя по комментах, укропиппл хавает.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Kozak Ladya, Обычная, ка-ца-пс-кая тварь. (Creatura vulgaris (лат.) - тварь обыкновенная)
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Евгений Зеленский, чтож ты за тварь такая?
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2
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Петров Василий
Петров Василий
России, как всегда, есть чем гордиться.
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