Российско-оккупационные войска разрушили жилой дом в Широкино, открыв по населенному пункту огонь из минометов.

Как сказано в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook, террористы устроили провокацию в пятницу, 12 июня, около 12:00.

"Одна из мин попала в жилой дом, почти полностью разрушив его, а еще три разорвались в непосредственной близости от частного дома. Информация о наличии пострадавших граждан в результате вражеского обстрела уточняется", – сказано в сводке.

Террористы ударили по мирному населению в Широкино штаб ООС

Террористы ударили по мирному населению в Широкино штаб ООС

Террористы ударили по мирному населению в Широкино штаб ООС

Террористы ударили по мирному населению в Широкино штаб ООС

Также оккупанты утром в субботу, 13 июня, разместили артиллерийские системы на восточной окраине Калининского, рядом с домами мирных жителей.

"Прикрыв себя гражданским населением как живым щитом, враждебные артиллеристы выпустили 50 снарядов калибра 122 мм по украинским защитникам Луганского. Совершенно очевидно, что целью было заставить подразделения Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в обстрелах мирных жителей", – отмечается в сообщении.

"Таким образом оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровья гражданского населения и еще раз подтвердили откровенное игнорирование Минских договоренностей и Международного гуманитарного права", – добавили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Наши воины уничтожили двоих и ранили минимум троих российских оккупантов.