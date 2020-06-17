Российские военные убили бойца ВСУ

Один украинский военный погиб на Донбассе в результате боевых действий в среду, 17 июня.

Об этом сказано в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook. Вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Орехово противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Кроме этого, агрессор применил возле Луганского гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а неподалеку Шумов – стрелковое оружие", – написано в сообщении.

В результате обстрела скончался защитник Украины, однако бойцы ВСУ немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили противника прекратить свои агрессивные действия. Потери оккупантов уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишина" придерживался.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – отметили в сводке.

Карта ООС за 17 июня Министерство обороны

Как писал OBOZREVATEL, ранее войска России ударили по ВСУ возле жилых кварталов. Они ранили одного защитника Украины, однако и сами понесли потери.