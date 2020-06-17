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Российские военные убили бойца ВСУ

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Расследования
2,5 т.

Один украинский военный погиб на Донбассе в результате боевых действий в среду, 17 июня.

Об этом сказано в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook. Вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Орехово противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Кроме этого, агрессор применил возле Луганского гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а неподалеку Шумов – стрелковое оружие", – написано в сообщении.

В результате обстрела скончался защитник Украины, однако бойцы ВСУ немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили противника прекратить свои агрессивные действия. Потери оккупантов уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишина" придерживался.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – отметили в сводке.

Карта ООС за 17 июня

Карта ООС за 17 июня

Российские военные убили бойца ВСУ

Российские военные убили бойца ВСУ

Как писал OBOZREVATEL, ранее войска России ударили по ВСУ возле жилых кварталов. Они ранили одного защитника Украины, однако и сами понесли потери.

УкраинаВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
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  1. /Расследования