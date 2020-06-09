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9 июня • обновлено в 22:56
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Российские военные ранили бойца ВСУ под Авдеевкой

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Российско-оккупационные войска ранили украинского военнослужащего в районе Авдеевки.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, террористы применили стрелковое оружие.

"Во время вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь", – сообщили в ООС.

В ответ украинские защитники применили огневые средства и дали оккупантам отпор. Потери противника уточняются.

Карта ООС 9 июня

Карта ООС 9 июня

Минобороны

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Авдеевке подорвался военный автомобиль, в результате чего ранения получили 10 военнослужащих Национальной гвардии.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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