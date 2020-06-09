Российские военные ранили бойца ВСУ под Авдеевкой

Российско-оккупационные войска ранили украинского военнослужащего в районе Авдеевки.
Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, террористы применили стрелковое оружие.
"Во время вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь", – сообщили в ООС.
В ответ украинские защитники применили огневые средства и дали оккупантам отпор. Потери противника уточняются.
Карта ООС 9 июня
Минобороны
Как писал OBOZREVATEL, накануне в Авдеевке подорвался военный автомобиль, в результате чего ранения получили 10 военнослужащих Национальной гвардии.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.