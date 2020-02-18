Главная Новости
18 февраля • обновлено в 10:44
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Российские военные позорно отступили: бой на Донбассе закончен

3.7т
Читать материал на украинском

Бой в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, вспыхнувший рано утром 18 февраля, закончился после 10:00.

Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

Новости
Террористы прорвали позиции ВСУ на Донбассе: подробности ожесточенного боя

"Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. В врага один погибший, пять – тяжело раненых. Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны", – заявили в ОС.

Воинам ВСУ полностью удалось удержать контроль над ситуацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который прошел у Золотого, ВСУ понесли тяжелые потери.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
5
Смешно
7
Интересно
15
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
Зрада обратилась пырымогай? Так что-ли? ))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги