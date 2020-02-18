Российские военные позорно отступили: бой на Донбассе закончен

Бой в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, вспыхнувший рано утром 18 февраля, закончился после 10:00.
Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.
"Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. В врага один погибший, пять – тяжело раненых. Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны", – заявили в ОС.
Воинам ВСУ полностью удалось удержать контроль над ситуацией.
Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который прошел у Золотого, ВСУ понесли тяжелые потери.
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