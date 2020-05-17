В сеть попало видео с очередными доказательствами присутствия на оккупированном Донбассе российских военных.

Блогер "Фашик Донецкий" опубликовал в Telegram-канале обращение наемника с позывным "Монгол", который сообщил, что он живет в Волгограде и в дерзкой форме пригрозил защитникам независимости Украины.

Российские наемники на Донбассе

"Мы из разведки. Куда вы суетесь? У нас пацаны с автоматов танки мочат. Жару мы еще дадим, а надо будет, то еще много нас подтянется из России. Так что держитесь, укры", – заявил террорист.

Как писал OBOZREVATEL, известный российский политический эксперт считает, что Путин не сможет совершить новое нападение на территории Украины, поскольку у него нет ресурсов на это. Ему остается лишь "пугать и провоцировать" Украину.

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