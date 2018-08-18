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Российские солдаты вторглись в Украину через Днестр

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Российские военнослужащие в непризнанном Приднестровье форсировали Днестр и незаконно находились на территории Украины 14-15 августа текущего года.

Как сказано в заявлении на сайте посольства Украины в Молдове, Россия нарушила свои обязательства в процессе мирного урегулирования конфликта.

Дипведомство уточнило, что в Украине находились военные и техника Оперативной группы российских войск в зоне безопасности. Солдаты РФ препятствовали выполнению обязанностей представителям миротворческих сил и Миссии ОБСЕ.

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"Указанные действия России в очередной раз подтверждают необходимость полного и безусловного вывода российских войск с территории Республики Молдова в соответствии с решениями Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года", - сказано в заявлении посольства.

Стоит отметить, что 13 августа пресс-служба Западного военного округа России сообщила о подготовке Оперативной группой российских войск в Приднестровье боевой бронетехники для возможных учений с переходом водных барьеров.

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Утром 14 августа возле пляжа в с. Тернаука на левом берегу Днестра и пешеходного моста через Днестр в Тирасполе была размещена бронетехника и военные грузовики без номеров и опознавательных знаков. При этом молдавских военных и представителей ОБСе не допустили на эти территории.

Министр обороны Молдовы Еуджен Стурза назвал действия России провокацией против его страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из Молдовы.

В свою очередь президент Молдовы Игорь Додон стал на сторону Москвы.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Приднестровье" на OBOZREVATEL.

Тема
Конфликт в Приднестровье
Место
Украина
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Alexshid Alexshid Ivanovich
Alexshid Alexshid Ivanovich
Чем больше дЭбилов в росии тем богаче царь,а на этих троллей не обращайте внимание,они ж дебилы
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1
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Графский Степан
Графский Степан
Хохложопые! Как себя ощущать жителями самой бедной страны в Европе? Жители которой вместе с папуасами моют жопы немощным европейцам?Вы гордитесь , что стали самыми главными нищебродами Европы?))))))).
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Zemski Juri
Zemski Juri
Графский Степан, укр не могут учиться 3 года, чтобы мыть жопы европейским старикам. Поэтому работают кто где. Кто программистами, кто малярии, кто физиками.
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Alexshid Alexshid Ivanovich
Alexshid Alexshid Ivanovich
Графиня де Сталагмит,вы сегодня в ударе? халявной бояры местный поп подогнал?
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Никакое быдло, возомнившее себя "панивной нацией", - на Донбассе панувать не будет.
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Vit
Vit
Banderacaput Sergey,серик, сходи к ветеринару - вдруг поможет)))
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Vit
Vit
Макарова Виктория, Вика, писю в ротик и спать...
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