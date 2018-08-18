Российские солдаты вторглись в Украину через Днестр

Российские военнослужащие в непризнанном Приднестровье форсировали Днестр и незаконно находились на территории Украины 14-15 августа текущего года.

Как сказано в заявлении на сайте посольства Украины в Молдове, Россия нарушила свои обязательства в процессе мирного урегулирования конфликта.

Дипведомство уточнило, что в Украине находились военные и техника Оперативной группы российских войск в зоне безопасности. Солдаты РФ препятствовали выполнению обязанностей представителям миротворческих сил и Миссии ОБСЕ.

"Указанные действия России в очередной раз подтверждают необходимость полного и безусловного вывода российских войск с территории Республики Молдова в соответствии с решениями Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года", - сказано в заявлении посольства.

Стоит отметить, что 13 августа пресс-служба Западного военного округа России сообщила о подготовке Оперативной группой российских войск в Приднестровье боевой бронетехники для возможных учений с переходом водных барьеров.

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Утром 14 августа возле пляжа в с. Тернаука на левом берегу Днестра и пешеходного моста через Днестр в Тирасполе была размещена бронетехника и военные грузовики без номеров и опознавательных знаков. При этом молдавских военных и представителей ОБСе не допустили на эти территории.

Министр обороны Молдовы Еуджен Стурза назвал действия России провокацией против его страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из Молдовы.

В свою очередь президент Молдовы Игорь Додон стал на сторону Москвы.