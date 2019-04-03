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Российские паспорта в "Л/ДНР": в Кремле сделали неожиданное заявление

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В Кремле заявили, что не знают о якобы планах начать выдавать жителям Луганской и Донецкой "народных республиках" паспорта Российской Федерации.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление оккупантов, передают РИА Новости.

"Я не располагаю никакой информацией на этот счет, не знаю о каких сообщениях вы говорите", - сказал он.

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Российские паспорта в "Л/ДНР"

Российские паспорта в "Л/ДНР"

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ЛНРНовости ДНР
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