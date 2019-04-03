Российские паспорта в "Л/ДНР": в Кремле сделали неожиданное заявление

В Кремле заявили, что не знают о якобы планах начать выдавать жителям Луганской и Донецкой "народных республиках" паспорта Российской Федерации.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление оккупантов, передают РИА Новости.

"Я не располагаю никакой информацией на этот счет, не знаю о каких сообщениях вы говорите", - сказал он.

Российские паспорта в "Л/ДНР" Политнавигатор

Как сообщал OBOZREVATEL:

Путин ранее предложил давать российское гражданство тем украинцам, которые считают себя частью "русского мира".

В декабре 2018 года Госдума РФ приняла законопроект об упрощенном предоставлении российского гражданства. Не скрывается, что в первую очередь законопроект направлен на граждан Украины.

Позже появилась информация, что в "Донецкой и Луганской народных республиках" начнут выдачу паспортов граждан РФ.

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