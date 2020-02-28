Российские оккупанты заявили об атаке ЗСУ на Донбассе и опозорились фейком

Террористы "Л/ДНР" заявили о якобы подготовке подразделений украинских Объединенных сил Украины к обстрелам населенных пунктов, находящихся на территории, которую временно контролируют российские оккупационные войска на Донбассе.

Соответствующие фейки они распространяют на своих пропагандистских ресурсах, сообщает пресс-центр ОС на странице в Facebook. Там подчеркнули, что враг не прекращает наглую информационную войну против Украины, дискредитируя ВСУ.

"Эти беспочвенные обвинения российских оккупантов являются очередным проявлением мощной информационной кампании, которая ведется против украинских защитников с целью дискредитации и обвинения наших подразделений в нежелании соблюдать Минские договоренности", – отметило командование ООС.

Террористы "Л/ДНР" запустили фейки об атаке ВСУ на Донбассе

По данным нашей разведки, обычно после подобных обвинений противник прибегает к вооруженным провокациям на отдельных направлениях и снимает постановочные видеоматериалы, чтобы дискредитировать украинских воинов.

Более того, террористы прибегают к еще белее наглым действиям. Они на постоянной основе применяют запрещенную общепринятыми правилами ведения боевых действий тактику: специально размещают вооружение среди жилого сектора населенных пунктов, расположенных на временно оккупированной территории Украины, и оттуда открывают огонь по позициям ВСУ. Так враг пытается спровоцировать подразделения Объединенных сил на огневой ответ.

"В последнее время оккупанты присылают украинским защитникам на линии соприкосновения лживые провокационные смс-сообщения, которые кроме смеха у наших воинов ничего не вызывают", – добавили в ОС.

Там отметили, что наши защитники придерживаются Минских договоренностей и никогда не применяют оружие первыми. Адекватный огонь на прицельные обстрелы российско-оккупационных войск ведется исключительно при возникновении угрозы жизни и здоровью украинских воинов и только при подтверждении отсутствия в секторе огня гражданских мирных жителей и важной для местного населения инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, поддерживаемые Россией террористы "ДНР" на Донбассе цинично заявили, что бойцы Вооруженных сил Украины утром 26 февраля "обстреляли район поселка Зайцево" на севере Горловки. По их словам, украинские военные якобы применяли крупнокалиберные минометы.

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