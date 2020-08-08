Российские оккупанты сорвали перемирие на Донбассе: нарушены договоренности ТКГ

За минувшие сутки, 7 августа, вооруженные формирования России три раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Враг проводил обстрелы позиций ВСУ, сообщает пресс-центр штаба ООС. Противник вел огонь около Новолуганского, Шумов и Травневого. Оккупанты применяли против украинских военных подствольный гранатомет, автоматический станковой гранатомет и стрелковое оружие.

"Поскольку выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали", – отмечено в сводке.

Также враг вел инженерные работы около населенных пунктов Ужовка и Золотое-5, чем нарушал договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.

С начала текущих суток, 8 августа, враг обстрелов не проводил. Потерь среди ВСУ нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вооруженные формирования России на Донбассе нарушили режим прекращения огня и произвели два выстрела в сторону Объединенных сил.