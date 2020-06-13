Российские оккупанты развязали жесткие бои на Донбассе: ранен боец ВСУ

Один украинский военнослужащий получил ранение в субботу, 15 июня, в результате боевых действий на Донбассе.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим тишины, применив артиллерийские системы, минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Бои прошли возле населенных пунктов Славное, Пищевик, Луганское, Калининское и Крымское.

"Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили штатное вооружение, после чего оккупанты свернули свою преступную деятельность. Потери противника уточняются", – отмечается в сводке.

Война на Донбассе. Иллюстрация Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Наши воины уничтожили двоих и ранили минимум троих российских оккупантов.

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