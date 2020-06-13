Главная Новости
13 июня • обновлено в 18:25
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Российские оккупанты развязали жесткие бои на Донбассе: ранен боец ВСУ

681
Читать материал на украинском

Один украинский военнослужащий получил ранение в субботу, 15 июня, в результате боевых действий на Донбассе.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим тишины, применив артиллерийские системы, минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Бои прошли возле населенных пунктов Славное, Пищевик, Луганское, Калининское и Крымское.

"Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили штатное вооружение, после чего оккупанты свернули свою преступную деятельность. Потери противника уточняются", – отмечается в сводке.

Война на Донбассе. Иллюстрация

Война на Донбассе. Иллюстрация

Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Наши воины уничтожили двоих и ранили минимум троих российских оккупантов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 30 506.

    Вылечились: 13 976. Умерли: 880.

  • В мире заболели более 7,6 млн человек, погибли – больше 426 тысяч.

  • В ВОЗ ответили, передается ли коронавирус через грудное молоко.

  • Израильский медик развеял мифы о "бесполезности" масок для защиты от COVID-19.

  • Вакцина от полиомиелита может помочь при COVID-19: ученые отследили связь.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги