Оккупанты начали распространять фейки о нападении украинской армии после поражения в бою под Золотым, который произошел утром 18 февраля.

Таким образом, они подло попытались скрыть поражение. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

"Российские наемники при попытке коварно прорвать позиции украинских военных и получив при этом достойный отпор, запросили режим "тишины" для того, чтобы забрать с поля боя своих раненых и убитых. Украинская армия, выполняя требования международного права по ведению боевых действий, удовлетворила это гуманитарное просьба противника, надеясь на его достоинство", – сообщили в штабе.

Однако оккупанты, пытаясь скрыть свое поражение, обвинили украинскую сторону в попытке нападения.

Российские оккупанты пошли на подлость с ВСУ на Донбассе DW

"Все содержание вражеского заявления свидетельствует о растерянности и потери контроля над ситуацией. Командование ООС еще раз официально заявляет: украинские защитники стойко стоят на принципах выполнения Минских договоренностей и никогда не применяют оружие первыми", – отметили военные.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обвинил главу России Владимира Путина в срыве мира на Донбассе.

Террористы "ЛНР" попытались обвинить в кровавом бое под Золотым Объединенные силы. С этой целью они вбросили в информационное пространство видео с фейковыми заявлениями "официального представителя народной милиции "ЛНР" Якова Осадчего.

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