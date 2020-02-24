Российское оккупационное командование отправляет на передовую на Донбассе совсем юных боевиков, которые были детьми во время начала войны.

Об этом заявил военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале. Он показал Это "паспорт ЛНР" Андрея Лазарева, который был ликвидирован 22 февраля бойцами 93 бригады у Бахмутской трассы во время атаки российских войск.

"Обратите, пожалуйста, внимание на дату рождения этого человека. Боевику было девятнадцать. Это означает, что российское командование отправляет на смерть почти детей. Когда началась война, ему было четырнадцать. И, наверное, тупик и пропаганда загоняли его, как шар на бильярдном столе в лузу, в "подразделения" наемников. Место рождения Чернухино, у Дебальцево", – сообщил Цаплиенко.

"Кто знает, если бы пять лет назад Вооруженные Силы Украины не оставили Дебальцево, этот молодой человек остался бы жив. Судьба его была бы другой. Жаль", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ночью 22 февраля диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований РФ попыталась прорваться через линию соприкосновения на Донбассе.

Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на украинские позиции вблизи населенного пункта Новотошковское.

Обьединенные силы отбили атаку и ликвидировали одного терориста. Враг оставил его тело на поле боя.

Напомним, 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации также пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, ВСУ понесли тяжелые потери.

Тогда погиб гранатометчик 72-й бригады ВСУ Максим Хитайлов с Полтавщины.

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