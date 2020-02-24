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24 февраля • обновлено в 08:22
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Российские оккупанты отправляют детей на смерть на Донбассе. Документ

5.5т
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Российское оккупационное командование отправляет на передовую на Донбассе совсем юных боевиков, которые были детьми во время начала войны.

Об этом заявил военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале. Он показал Это "паспорт ЛНР" Андрея Лазарева, который был ликвидирован 22 февраля бойцами 93 бригады у Бахмутской трассы во время атаки российских войск.

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"Обратите, пожалуйста, внимание на дату рождения этого человека. Боевику было девятнадцать. Это означает, что российское командование отправляет на смерть почти детей. Когда началась война, ему было четырнадцать. И, наверное, тупик и пропаганда загоняли его, как шар на бильярдном столе в лузу, в "подразделения" наемников. Место рождения Чернухино, у Дебальцево", – сообщил Цаплиенко.

"Кто знает, если бы пять лет назад Вооруженные Силы Украины не оставили Дебальцево, этот молодой человек остался бы жив. Судьба его была бы другой. Жаль", – подытожил он.

Журналист разоблачил подлость россиян на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ночью 22 февраля диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований РФ попыталась прорваться через линию соприкосновения на Донбассе.

  • Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на украинские позиции вблизи населенного пункта Новотошковское.

  • Обьединенные силы отбили атаку и ликвидировали одного терориста. Враг оставил его тело на поле боя.

  • Напомним, 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации также пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, ВСУ понесли тяжелые потери.

  • Тогда погиб гранатометчик 72-й бригады ВСУ Максим Хитайлов с Полтавщины.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Персона
Андрей Цаплиенко
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Иванович Василий
Иванович Василий
Он был - Фрунзе. Этим - всё сказано: ни убавить, ни прибавить...
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
журналыст? вы обозвали человека обоз.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
19 лет...это мало..Это ж не 12)))??Что за бредятина)))))))))))))
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