Российские оккупанты обстреляли из гранатометов защитников Украины

Кирилл Лютый Расследования 18:33, 10.06.2020 Обновлено: 18:46, 10.06.2020

Никто из украинских военных не пострадал в результате боевых действий на Донбассе в среду, 10 июня.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, российско-оккупационные войска 6 раз открывали огонь по украинским защитникам, применив минометы, пулеметы и гранатометы в районе населенных пунктов Павлополь и Хутор Вольный.

"Наши воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили противника прекратить свои агрессивные действия. Потери оккупантов уточняются", – отмечается в сводке.

Карта ООС, 10 июня
Минобороны

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишина" соблюдался.

Война на Донбассе. Иллюстрация
УНН

Как писал OBOZREVATEL, по мнению представителя ОРДЛО на переговорах в ТКГ, оккупированные территории Донбасса вернутся в Украину после смены власти в России, когда там "прекратят дебилизм".

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