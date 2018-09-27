МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Российские оккупанты готовят массированный удар по силам ООС — разведка

1.7тЧитать материал на украинском

На Донбассе оккупанты усиливают возможности внезапной огневой атаки по позициям ООС. В частности, речь идет об артиллерийских боях с нарушением Минских договоренностей.

Как пишет УНН, скрытую подготовку к эскалации боевых действий раскрыла украинская разведка.

"Российское оккупационное командование усиливает возможности для внезапного нанесения массированного огневого поражения объектов Объединенных сил. В том числе, за счет скрытой подготовки для применения артиллерийских подразделений и бригадного состава с нарушением Минских договоренностей об отводе определенных видов вооружения от линии разграничения", — пояснил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Новости
"Ушел в Небесный Легион": на Донбассе погиб украинский воин

К примеру, по направлению к Волновахе (Донецкая область) на расстоянии менее 25 км от линии разграничения противник провел тренировку нанесения внезапного огня реактивным артдивизионом 1-й вражеской омбр. Также неподалеку от с. Миус в Луганской области похожую тренировку боевики провели с установкой "Град" 2-го армейского корпуса оккупантов.

"При этом в обоих случаях для сокрытия перемещений подразделений противник проводил меры оперативной маскировки и противодействия воздушной разведке Объединенных сил", — отметил Гуцуляк.

Российские оккупанты готовят массированный удар по силам ООС — разведка

Карта боевых действий на Донбассе 27 сентября

Как писал OBOZREVATEL, 26 сентября террористы на Донбассе изменили тактику в сторону уменьшения количества обстрелов. При этом они вели прицельный огонь из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
5
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Коцапы думают, што если они никого не видят, то и их не видно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Русский Солдат
Русский Солдат
Смешно читать, когда хохложопики представляют в своих мечтах, что воюют с Россией на равных, что они ее сдерживают и только благодаря им Россия еще не завоевала Европу. Идиоты.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Шо,опять%?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги