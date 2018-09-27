Российские оккупанты готовят массированный удар по силам ООС — разведка

На Донбассе оккупанты усиливают возможности внезапной огневой атаки по позициям ООС. В частности, речь идет об артиллерийских боях с нарушением Минских договоренностей.

Как пишет УНН, скрытую подготовку к эскалации боевых действий раскрыла украинская разведка.

"Российское оккупационное командование усиливает возможности для внезапного нанесения массированного огневого поражения объектов Объединенных сил. В том числе, за счет скрытой подготовки для применения артиллерийских подразделений и бригадного состава с нарушением Минских договоренностей об отводе определенных видов вооружения от линии разграничения", — пояснил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

К примеру, по направлению к Волновахе (Донецкая область) на расстоянии менее 25 км от линии разграничения противник провел тренировку нанесения внезапного огня реактивным артдивизионом 1-й вражеской омбр. Также неподалеку от с. Миус в Луганской области похожую тренировку боевики провели с установкой "Град" 2-го армейского корпуса оккупантов.

"При этом в обоих случаях для сокрытия перемещений подразделений противник проводил меры оперативной маскировки и противодействия воздушной разведке Объединенных сил", — отметил Гуцуляк.

Карта боевых действий на Донбассе 27 сентября

Как писал OBOZREVATEL, 26 сентября террористы на Донбассе изменили тактику в сторону уменьшения количества обстрелов. При этом они вели прицельный огонь из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.