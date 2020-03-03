Российские офицеры разворовали деньги для "Л/ДНР": в рядах террористов хаос

В воинских частях "Л/ДНР" устроили проверку из-за многочисленных фактов хищения средств, которые РФ выделяла на строительство новых и улучшение уже существующих их позиций на Донбассе.

Такие данные о хаосе в рядах террористов удалось выяснить специалистам Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщает сайт ведомства.

Отмечается, что российское оккупационное командование начало масштабную проверку состояния финансово-экономической деятельности на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Кадровые российские офицеры разворовали средства у террористов "Л/ДНР"

"В феврале комиссия Южного военного округа ВС РФ выявила многочисленные факты хищения средств, выделяемых на строительство военных объектов, а также оборудования боевых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", – говорится в сообщении Минобороны.

При этом украинские разведчики выяснили, что устранение всех недостатков с оборудования боевых позиций РФ на Донбассе оккупанты будут осуществлять за счет сбора денег с рядового личного состава передовых подразделений террористов. А не с действительно виновных в хищении средств российских кадровых офицеров, которые по ротации уже успели выехать в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее семьи раненых и убитых российских наемников, которые под видом "ополченцев" воевали на Донбассе, заявили, что сотрудники ФСБ разворовывают помощь, которую тайком обещал платить Кремль.

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