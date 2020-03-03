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3 марта • обновлено в 14:46
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Российские офицеры разворовали деньги для "Л/ДНР": в рядах террористов хаос

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В воинских частях "Л/ДНР" устроили проверку из-за многочисленных фактов хищения средств, которые РФ выделяла на строительство новых и улучшение уже существующих их позиций на Донбассе.

Такие данные о хаосе в рядах террористов удалось выяснить специалистам Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщает сайт ведомства.

Отмечается, что российское оккупационное командование начало масштабную проверку состояния финансово-экономической деятельности на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Кадровые российские офицеры разворовали средства у террористов "Л/ДНР"

Кадровые российские офицеры разворовали средства у террористов "Л/ДНР"

"В феврале комиссия Южного военного округа ВС РФ выявила многочисленные факты хищения средств, выделяемых на строительство военных объектов, а также оборудования боевых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", – говорится в сообщении Минобороны.

При этом украинские разведчики выяснили, что устранение всех недостатков с оборудования боевых позиций РФ на Донбассе оккупанты будут осуществлять за счет сбора денег с рядового личного состава передовых подразделений террористов. А не с действительно виновных в хищении средств российских кадровых офицеров, которые по ротации уже успели выехать в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее семьи раненых и убитых российских наемников, которые под видом "ополченцев" воевали на Донбассе, заявили, что сотрудники ФСБ разворовывают помощь, которую тайком обещал платить Кремль.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
крадут деньги Новости ЛНР террористы "ДНР" Главное управление разведки Министерство обороны Украины
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Можно идти брать с голой дупой.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Знаете - не удивлен.Позиции оккупантов разворованы - видно не вооруженным взглядом. Вот давече отбили ихнию одну позицию наши ВСУ - разворована ! НАМ ТАКАЯ ПОЗИЦИЯ НЕ НУЖНА РАЗВОРОВАННАЯ ДРУГИМИ - отдали обратно . А шуму то было - а на самом деле - инспектировали мы !
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Недохэхэли с д'амбаца пусть за жратву служат, как собаки.
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