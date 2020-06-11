Российские наемники усилили обстрелы на Донбассе: ранены трое воинов ООС

В результате двое украинских воинов получили ранения и один – боевое травмирование

Они стреляли по защитникам Украины из запрещенных минометов, снайперского оружия и сбрасывали выстрелы ВОГ с беспилотника

С начала суток, 11 июня, российские войска на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины

В четверг, 11 июня, российские оупанты на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате двое защитников Украины получили ранения, а один – боевое травмирования.

Как сообщается в вечерней сводке на странице штаба ООС в Facebook, террористы применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После этого захватчики прекратили свою активность", – заверили защитники.

Война на Донбассе DW

В частности, деятельность российских наемников была зафиксирована на таких направлениях:

в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Гнутового враг обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра.

Неподалеку от Марьинки российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня – из 82 мм минометов и гранатометов различных систем.

Против защитников Павлополя агрессор привел в действие БПЛА для сброса гранатометного выстрела.

Рядом с населенным пунктом Новотроицкое противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Чермалыка – из снайперского оружия.

Украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Орехового враг обстрелял из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Защитников Хутора Вольного – из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

"Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия. Потери противника уточняются", – сказано в сводке.

Также защитники уточнили, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался, а в целом ситуация в зоне ООС остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 июня воины ВСУ уничтожили двух российских оккупантов. Тогда вооруженные формирования РФ в течение суток 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Напомним, 11 июня войска России на Донбассе обстреляли украинских защитников у населенного пункта Павлополь. Оккупанты сбросили гранату, вероятно ВОГ-17, с помощью беспилотного аппарата. В результате взрыва один боец ВСУ получил ранение.

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