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11 июня • обновлено в 19:36
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Российские наемники усилили обстрелы на Донбассе: ранены трое воинов ООС

  • С начала суток, 11 июня, российские войска на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины

  • Они стреляли по защитникам Украины из запрещенных минометов, снайперского оружия и сбрасывали выстрелы ВОГ с беспилотника

  • В результате двое украинских воинов получили ранения и один – боевое травмирование

  • Огнем в ответ защитники заставили оккупантов прекратить атаки

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В четверг, 11 июня, российские оупанты на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате двое защитников Украины получили ранения, а один боевое травмирования.

Как сообщается в вечерней сводке на странице штаба ООС в Facebook, террористы применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После этого захватчики прекратили свою активность", – заверили защитники.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

DW

В частности, деятельность российских наемников была зафиксирована на таких направлениях:

  • в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Гнутового враг обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра.

  • Неподалеку от Марьинки российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня – из 82 мм минометов и гранатометов различных систем.

  • Против защитников Павлополя агрессор привел в действие БПЛА для сброса гранатометного выстрела.

  • Рядом с населенным пунктом Новотроицкое противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Чермалыка – из снайперского оружия.

  • Украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Орехового враг обстрелял из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

  • Защитников Хутора Вольного – из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

"Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия. Потери противника уточняются", – сказано в сводке.

Также защитники уточнили, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался, а в целом ситуация в зоне ООС остается контролируемой.

Российские наемники усилили обстрелы на Донбассе: ранены трое воинов ООС

Российские наемники усилили обстрелы на Донбассе: ранены трое воинов ООС

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 10 июня воины ВСУ уничтожили двух российских оккупантов. Тогда вооруженные формирования РФ в течение суток 14 раз нарушили режим прекращения огня.

  • Напомним, 11 июня войска России на Донбассе обстреляли украинских защитников у населенного пункта Павлополь. Оккупанты сбросили гранату, вероятно ВОГ-17, с помощью беспилотного аппарата. В результате взрыва один боец ВСУ получил ранение.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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