Российские наемники усилили обстрелы на Донбассе: ранены трое воинов ООС

В четверг, 11 июня, российские оупанты на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате двое защитников Украины получили ранения, а один – боевое травмирования.
Как сообщается в вечерней сводке на странице штаба ООС в Facebook, террористы применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.
"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После этого захватчики прекратили свою активность", – заверили защитники.
Война на Донбассе
DW
В частности, деятельность российских наемников была зафиксирована на таких направлениях:
в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Гнутового враг обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра.
Неподалеку от Марьинки российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня – из 82 мм минометов и гранатометов различных систем.
Против защитников Павлополя агрессор привел в действие БПЛА для сброса гранатометного выстрела.
Рядом с населенным пунктом Новотроицкое противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Чермалыка – из снайперского оружия.
Украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Орехового враг обстрелял из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Защитников Хутора Вольного – из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.
"Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия. Потери противника уточняются", – сказано в сводке.
Также защитники уточнили, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался, а в целом ситуация в зоне ООС остается контролируемой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
10 июня воины ВСУ уничтожили двух российских оккупантов. Тогда вооруженные формирования РФ в течение суток 14 раз нарушили режим прекращения огня.
Напомним, 11 июня войска России на Донбассе обстреляли украинских защитников у населенного пункта Павлополь. Оккупанты сбросили гранату, вероятно ВОГ-17, с помощью беспилотного аппарата. В результате взрыва один боец ВСУ получил ранение.
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