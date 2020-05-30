Российские наемники подло атаковали ВСУ на Донбассе, но получили отпор

За минувшие сутки, 29 мая, российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС на Донбассе. Один украинский военный получил ранения.

По данным украинской разведки, наши защитники ранили одного оккупанта, говорится в сводке ООС. Враг применял запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Российские оккупационные войска на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции ВСУ неподалеку Богдановки, Невельского, Березового, Новотроицкого, Лебединского, Старогнатовки и Авдеевки.

"Для блокировки преступной деятельности подразделения Объединенных сил давали противнику результативный и мотивированный ответ", – отмечено в сообщении.

В районе ответственности ОТГ "Север" противник вел огонь около Луганского, Гладосового, Новгородского, Крымского и Первомайска.

"В вечернее время вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения №2 Золотое со станковых противотанковых гранатометов. Такие провокации в который раз показали, что враг сознательно не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", – указано в сводке.

С начала текущих суток, 30 мая, враг обстрелял украинские позиции недалеко от Авдеевки. Потерь среди ВСУ нет.

Карта ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России запустили беспилотник со взрывчаткой на позиции сил ВСУ, один из бойцов сбил летательный аппарат.