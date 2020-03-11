Террористы "ДНР" устроили массированный обстрел жилых районов Марьинки Донецкой области, под который попала также школа.

В итоге смертельной опасности подверглись дети, у которых был седьмой урок и продленка, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

"Слишком громкий режим "тишины" устроили российско-оккупационные войска мирным жителям Марьинки в Донецкой области – персоналу и воспитанникам общеобразовательной школы №2 этого города. Представители вооруженных формирований Российской Федерации, пренебрегая принятыми в цивилизованном мире нормами гуманитарного права, обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы на окраинах населенного пункта Марьинка", – написали защитники.

Обстрел на Донбассе LIGA.net

Поскольку в районе обстрела также находилась указанная школа, в смертельной опасности оказались ученики, которые остались на седьмой урок, и дети младших классов, которые были на продленке. Однако персонал учебного заведения оперативно эвакуировал детей в бомбоубежище этой же школы.

По завершении обстрела работники Национальной полиции вывезли учеников и персонал школы из опасного района и развезли по домам. К счастью, погибших и раненых среди местных жителей и детей школы нет.

"Командование операции Объединенных сил уже не надеется на проявление любых человеческих качеств со стороны оккупантов, однако подчеркивает, что ВСУ будут открывать огонь по противнику в случае, если его действия будут нести угрозу жизни или здоровью мирных жителей", – предупредили террористов в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 марта по военному грузовику одного из подразделений ООС оккупанты открыли огонь из противотанкового ракетного комплекса вблизи населенного пункта Пески.

В итоге погибли два бойца ООС, еще девять получили ранения. Позже выяснилось, что террористы "Л/ДНР" нанесли подлый удар по бойцам ВСУ под Песками, спрятавшись за домами мирных жителей.

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