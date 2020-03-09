Главная Новости
9 марта • обновлено в 20:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Российские наемники обстреляли автомобиль ВСУ: названо имя погибшего

1.4т
Читать материал на украинском

В результате ракетного обстрела автомобиля ВСУ на Донбассе погиб Евгений Черных, боец 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Как передает "Новинарня", об этом сообщила пресс-офицер бригады Лидия Василенко. Трагедия произошла в районе поселка Опытное под Донецком. Бойцу было 29 лет.

"Это действительно так. Евгений Черных погиб от обстрела ПТУР под Опытным. Есть такая информация", – подтвердила она.

Черных был родом из поселка Райское Херсонской области.

В результате обстрела 8 марта еще трое украинских военных получили ранения. Силам ООС пришлось дать оккупантам мощный ответ.

Евгений Черных

Евгений Черных

Как писал OBOZREVATEL, 9 марта на Донбассе один боец ВСУ получил боевую травму. Террористы также обстреляли санитарный автомобиль, сбросив два заряда ВОГ-17.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
4
Смешно
0
Интересно
9
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги