Российские наемники обстреляли автомобиль ВСУ: названо имя погибшего

В результате ракетного обстрела автомобиля ВСУ на Донбассе погиб Евгений Черных, боец 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Как передает "Новинарня", об этом сообщила пресс-офицер бригады Лидия Василенко. Трагедия произошла в районе поселка Опытное под Донецком. Бойцу было 29 лет.

"Это действительно так. Евгений Черных погиб от обстрела ПТУР под Опытным. Есть такая информация", – подтвердила она.

Черных был родом из поселка Райское Херсонской области.

В результате обстрела 8 марта еще трое украинских военных получили ранения. Силам ООС пришлось дать оккупантам мощный ответ.

Евгений Черных

Как писал OBOZREVATEL, 9 марта на Донбассе один боец ВСУ получил боевую травму. Террористы также обстреляли санитарный автомобиль, сбросив два заряда ВОГ-17.

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