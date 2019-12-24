Российские наемники накрыли минами ВСУ на Донбассе: есть раненый

С начала этих суток, 24 декабря, российские оккупации войска осуществили шесть прицельных обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе, раз нарушив Минские договоренности.

Во время обстрела один украинский военный получил ранение. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны Украины относительно ситуации в зоне проведения ООС.

В частности, ночью с 2:35, в течение получаса, от Докучаевска враг вел обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам н. п. Березовое.

Война на Донбассе prm.ua

А после 6:35 в течение часа враг дважды вел обстрелы наших воинов в районе Новолуганска. "От Долмитного оккупанты выпустили 9 мин калибра 82 мм, и вели огонь из гранатометов и стрелкового вооружения. Также, применяя такое вооружение, российско-оккупационные войска вели провокационные обстрелы в районах населенных пунктов Крымское, Светлодарск и Шумы", – говорится в сообщении.

В то же время подчеркивается, что наши герои вели адекватные оборонительные действия, применяя легкое пехотное вооружение.

Ситуация на востоке Украины mil.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, во время боевых действий на Донбассе, которые разрешились 23 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате ни один украинский воин не пострадал и не был убит.

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