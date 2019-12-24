Главная Новости
24 декабря • обновлено в 14:53
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Российские наемники накрыли минами ВСУ на Донбассе: есть раненый

767
Читать материал на украинском

С начала этих суток, 24 декабря, российские оккупации войска осуществили шесть прицельных обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе, раз нарушив Минские договоренности.

Во время обстрела один украинский военный получил ранение. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны Украины относительно ситуации в зоне проведения ООС.

В частности, ночью с 2:35, в течение получаса, от Докучаевска враг вел обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам н. п. Березовое.

Новости
Еще одна "небесная сотня": появились фото всех погибших за 2019 год на войне за независимость

Война на Донбассе

Война на Донбассе

prm.ua

А после 6:35 в течение часа враг дважды вел обстрелы наших воинов в районе Новолуганска. "От Долмитного оккупанты выпустили 9 мин калибра 82 мм, и вели огонь из гранатометов и стрелкового вооружения. Также, применяя такое вооружение, российско-оккупационные войска вели провокационные обстрелы в районах населенных пунктов Крымское, Светлодарск и Шумы", – говорится в сообщении.

В то же время подчеркивается, что наши герои вели адекватные оборонительные действия, применяя легкое пехотное вооружение.

Ситуация на востоке Украины

Ситуация на востоке Украины

mil.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, во время боевых действий на Донбассе, которые разрешились 23 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате ни один украинский воин не пострадал и не был убит.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
0
3
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
А к вечеру опять дохлая ВСУшная биомасса будет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Вот интересно, если свиней постоянно долбить, что это российские войска, то они этому верить начинают?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Мил Мил, а их туда кто то звал? Не шли бы, не получили люлей
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мил Мил
Мил Мил
Pyankovsky Alexey, сами себе мин на голову насыпали..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги